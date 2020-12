Brandenburg/H

So langsam kann man daran glauben, dass es etwas wird mit dem Digitalpakt an den Schulen in Brandenburg an der Havel. Es geht jetzt zwar nicht gerade im Lichtwellenleiter-Tempo voran, aber es geht vorwärts.

Anträge für alle Schulen

Die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser ( SPD) hat nun vom Brandenburgischen Bildungsministerium eine aktualisierte Liste erhalten, auf welcher steht, welche Fördermittel aus dem Bundesprogramm „ DigitalPakt Schule“ beantragt und bereits bewilligt wurden. „Ich bin froh darüber, dass für sämtliche Schulen der Stadt Brandenburg die Mittel beantragt worden sind. Die meisten Anträge stammen natürlich von der Kommune, weil sie der größte Schulträger ist“, sagt Kornmesser.

Halbe Million Euro bereits fix

Nach der nun vorliegenden Auflistung wurden bereits 500.400 Euro für 22 Schulen bewilligt. Weil die Förderquote bei 90 Prozent liegt, und die Stadt die restlichen Mittel drauflegt, können Maßnahmen für 556.000 Euro umgesetzt werden.

Investition in W-LAN

„In der Tat treffen derzeit ganz viele Bewilligungen im Rathaus ein, für jede Schule einzeln. Wir freuen uns darüber, wissen allerdings auch, dass viele Schulen sinnbildlich mit den Hufen gescharrt haben. Das Geld wird verwendet für den Ausbau von leistungsfähigen W-LAN in den Bildungseinrichtungen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Nachdem die Stadt bereits zum September alle 22 Schulstandorte mit Hilfe der Stadtwerke Brandenburg mit schnellem Internet über Lichtwellenleiter versorgt hatte, geht es nun darum, lokale Funknetze zu schaffen, damit das Internet auch drahtlos mit mobilen Endgeräten genutzt werden kann.

Tablets für alle Kinder

Bewilligt wurden bereits außerdem 735.000 Euro. Damit können für 965 Kinder aus einkommensschwachen Familien Tablets besorgt werden, damit auch sie am digitalen Unterricht teilnehmen können.

Millionenpaket steht noch aus

„Wir gehen jetzt in die Beschaffungsmaßnahmen für Ausstattung der Schulen und hoffen, dass auch dieses Geld schnell genehmigt und bereitgestellt wird“, kündigt der Rathauschef an. Beantragt sind ebenfalls für die 22 kommunalen Schulen im Paket 2,69 Millionen Euro für das Ausstattungsprogramm „Netz und Unterricht“. Dann geht es unter anderem um digitale Tafeln (Whiteboards), Flipcharts und Displays.

Auch freie Schulen werden gefördert

Beantragt sind zudem Fördermittel für Schulen in freier Trägerschaft. So sollen an der Fachschule für Sozialwesen (Europäisches Bildungswerk) 76.366 Euro investiert werden. Für die evangelische Grundschule und das Domgymnasium (Evangelische Schulstiftung Berlin-Brandenburg) sind Beträge 137.000 beziehungsweise 178.500 Euro notwendig, um digitale Bildungsstrukturen zu unterstützen.

Mühsame Auszahlung

Landesweit stehen im „ DigitalPakt Schule“ mehr als 85,2 Millionen Euro für 430 Projekte zur Verfügung. Bislang bewilligt wurden 134 Anträge mit einem Volumen von knapp 18,5 Millionen Euro. Ausgezahlt wurde bislang aber erst eine knappe Million. Aber wie beschrieben müssen die Kommunen die konkreten Aufträge zum Beschaffen und Installieren erst auslösen, erst dann kommen sie an das Geld.

Von André Wirsing