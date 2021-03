Digitale Geschichten: Villa Fohrde startet neues Projekt

Fohrde

Abenteuer von Zauberern, Göttern, Tieren und Menschen erleben Zuschauer bei einem neuem Projekt der Villa Fohrde. Die Premiere von „Sagen und Geschichten aus dem Havelland“ startet digital, bei der Videokonferenz erzählen Teilnehmer ihre Geschichten auf der Videoplattform Big Blue Button.

Geschichten aus anderen Welten

„Sagen entführen aus dem Alltag, nehmen uns mit in andere Zeiten und Welten. Sie unterhalten uns und wir lernen, wie Menschen in dieser Region vor langer Zeit lebten und sich die Dinge erklärt haben. Dadurch schärft sich unser Blick für Landschaften und Gebäude“, sagt Bildungsreferentin Susanne Albani.

Sie macht klar, dass die Geschichten ein Grund für Ausflüge in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel sind. Die 34-Jährige arbeitet in der Villa Fohrde. Sie sitzt mit einem Buch des Autors Eugen Gliege im Park, blickt auf den Beetzsee und liest. Weil Susanne Albani vor drei Jahren von Berlin nach Brandenburg an der Havel gezogen ist, lernt sie den Großteil der Erzählungen jetzt kennen.

Hoffnung auf neue Erzählungen

„Bei unserem Format kann jeder Brandenburger und Zuhörer aus der Region seine Sage erzählen. Wenn wir viele spannende Geschichten erhalten, etabliert sich die Veranstaltung vielleicht dauerhaft und bietet Inspiration“, sagt sie der MAZ. In Zeiten des Lockdowns ist die Villa Fohrde aktuell für Besucher geschlossen.

Wie andere Veranstalter warten Geschäftsführer Daniel Wunderer und seine Mitarbeiter der Bildungs- und Tagungsstätte auf die politischen Entwicklungen der nächsten Wochen. Langfristig denkt Susanne Albani auch an Geschichten am Lagerfeuer nach. „Jeder schaut, was passiert und wir freuen uns natürlich, wenn wir die Gäste wieder direkt sehen“, sagt die Brandenburgerin.

Zauber des bösen Magiers

Minuten später entdeckt sie „Die verwunschene Prinzessin“. Der Legende nach verzaubert ein böser Magier das Schloss auf dem Gipfel des Schwarzen Berges. Die Erhebung ist rund 89 Meter hoch und liegt im Norden von Potsdam-Mittelmark, östlich von Fohrde.

Der Schwarze Berg ist rund 89 Meter hoch und liegt im Norden von Potsdam-Mittelmark östlich von Fohrde. Quelle: Heiko Hesse

In der Geschichte versinken seine Bewohner, Schätze und die Prinzessin in der Tiefe des Berges. Sie hat nur einmal in 100 Jahren die Chance auf ihre Erlösung und das nur, wenn ein tapferer, junger Mann vorbeikommt. Riesen, Bären, Schlangen und Drachen kreuzen seinen Weg. Ob es ihm gelingt, die Prinzessin zu befreien, erfahren Teilnehmer in der Videokonferenz.

Zuhören oder erzählen

Bei der Plattform Big Blue Button wählen sich Teilnehmer mit einem kostenlosen Zugangscode ein. Sie entscheiden, ob sie zuhören, zusehen oder selbst erzählen. Das Projekt startet Dienstag, den 16. März um 18 Uhr und dauert anderthalb Stunden. Dabei ist auch Stadtführer Christian Heise.

Susanne Albani hofft auf neue Geschichten. Quelle: André Großmann

Susanne Albani hat Kulturwissenschaften und Kulturgeschichte studiert und freut sich auf lebendige Geschichten. Privat ist die Märchenfilm-Reihe „Prinzessin Fantaghiró“ ihr Favorit, sie hofft auf neue Abenteuer aus Fohrde und Brandenburg an der Havel.

„Mich interessiert, wie der Name Bauchschmerzenbrücke im Volksmund entstanden ist und welche Erlebnisse die Menschen damit verbinden. Aus Sagen kann man soviel über die Region erfahren“, sagt Susanne Albani und liest weiter.

Info: Der Login für den digitalen Märchenabend ist unter https://kobalt.collocall.de/vil-zsf-jns-342 möglich, Fragen beantworten die Planer per Mail an info@villa-fohrde.de

