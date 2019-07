Brandenburg/H

Befreit geht Michael Hagemann zum Parkscheinautomaten am Neustädtischen Markt. Der Brandenburger greift letztmalig zur 2-Euro-Münze und plant, seine Parktickets künftig mit dem Handy zu bezahlen. „Das erleichtert mir den Alltag enorm. Denn es war schon häufiger so, dass ich kein Kleingeld dabei hatte und zum nächsten Geschäft musste, um Geld zu wechseln. Dort kaufte ich dann wieder etwas, um Kleingeld zu erhalten“, sagt der 33-Jährige der MAZ.

Zur Galerie Autofahrer können Parktickets in Brandenburg an der Havel ab sofort digital bezahlen. Damit entfällt die Kleingeldsuche am Parkscheinautomaten.

Mehrere Park-Apps

Doch ab sofort können Autofahrer in der Havelstadt digital an 32 Parkscheinautomaten in acht Handyparkzonen bezahlen. Zu den App-Anbietern gehören „EasyPark“, „ParkNow“, „Yellowbrick/flowbird“, „paybyphone“ und „moBiLET“, sie bieten jeweils unterschiedliche Zahlungsarten an, unter anderem per Anruf, SMS, Online-Bezahldienst Paypal und Kreditkarte.

Ordnungsamt prüft digital

Doch wie erkennen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, dass geparkte Autos ein digitales Ticket haben? Dazu registriert sich der Fahrer beim jeweiligen App-Anbieter und gibt für das Parken ein Kennzeichen an, das in einer Datenbank der Software gespeichert wird. Der Dachverband für das Handyparken, die Smartparking-Plattform stellt eine zentrale Schnittstelle zur Verfügung, bei der eine Abfrage erfolgt.

Wenn ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Kennzeichen in die Erfassungssoftware für Ordnungswidrigkeiten eingibt, erhält er eine Rückmeldung, ob dort für das Nummernschild des Autofahrers ein Parkvorgang registriert ist. „Der Einstieg in die digitale Welt wird an immer mehr Punkten vollzogen. Das öffentliche Parken gehört nun auch dazu“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Scharf.

Für ihn überwiegen die Vorteile des Handyparkens. Er betont, dass Autofahrer Geld einsparen, da sie ihre Parkzeit genauer bestimmen und von unterwegs verlängern können. „Auch eine Überzahlung zur Vermeidung einer Verkehrsordnungswidrigkeit ist nicht mehr notwendig. Des Weiteren entfallen Verwarngelder infolge des Ablaufens des Parkscheines“ sagt Scharf der MAZ.

App-Anbieter werben um Kunden

Vom Handyparken ist auch Wilfried Bartels überzeugt. Er arbeitet bei der Gesellschaft „stadtraum“ im Vertrieb von Park- und Informationssystemen und wirbt am Neustädtischen Markt für die Vorteile der App „moBiLET.“ Der 63-Jährige bietet Kunden an, dass diese 14 Tage kostenlos parken, wenn sie die Anwendung auf ihrem Smartphone installieren.

Unterschiedliche Reaktionen

In vier Stunden spricht der Diplom-Ingenieur am Parkscheinautomaten mit mehr als 45 Passanten, die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Während über 60-jährige Autofahrer vorrangig auf Kleingeld setzen, bevorzuge die breite Mehrheit laut Bartels eine bargeldlose Bezahlung. „Zwei Drittel waren positiv gestimmt und auch die Zahl der Senioren, die ein Smartphone nutzen, um ihren Parkschein zu bezahlen, steigt“, sagt der 63-Jährige. Er nutzt das Handyparken seit vier Jahren, für ihn gehört es mittlerweile zum Alltag, sein Parkticket digital zu verlängern.

Tourist Günter Meier ist noch skeptisch. „So oft bin ich nicht hier und ich setze auf das bewährte Kleingeld“, sagt der Berliner. Als er erfährt, dass er seine Parkscheine in deutschlandweit einhundert Städten bargeldlos zahlen kann, nimmt er aber einen Flyer mit.

Weitere Handyparkzonen geplant

Ab Anfang Juli gilt in der Havelstadt eine neue Parkgebührenordnung. In die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung sollen in den nächsten Wochen und Monaten weitere acht Straßen und zusätzlich zwei Handyparkzonen miteinbezogen werden. Darunter sind auch der Parduin, die Plauer Straße und der Alfred-Messel-Platz.

Michael Hagemann freut sich auf die Erweiterung des Handyparkens. „So kann ich Termine besser planen und koordiniere die Bezahlung des Parktickets entspannt am Smartphone“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann