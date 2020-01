Digitale Zukunft: IT-Experte aus Kaiserslautern plant neue Projekte für die Havelstadt

Brandenburg/H

Drohnen für die Feuerwehr, smarte Lichtmasten und ein Selbstbedienungsterminal im Bürgercenter sind Projekte, die Martin Verlage in Brandenburgs Partnerstadt Kaiserslautern umsetzt.

Zukunft der digitalen Stadt

Der Informatiker leitet die städtische Digitalgesellschaft „KL.digital“ und entwickelt neue Ideen für die Zusammenarbeit mit der Havelstadt. „Die digitale Stadt kommt mit Sicherheit“, sagt er und so heißt auch sein Vortrag beim Security Forum 2020 im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg (THB).

„Das Leben wird digitaler, doch noch ist Aufklärungsarbeit wichtig, denn häufig wird zu technisch argumentiert. Nur wenn der Bürger sofort erkennt, welchen direkten Vorteil Anwendungen im Alltag bieten, wird er sie auch nutzen“, sagt Martin Verlage.

Livebilder von Feuerwehreinsätzen

Die Digitalisierung betrifft für ihn alle Lebensbereiche. Sie soll laut dem 54-Jährigen zu mehr Sicherheit beitragen, unter anderem für die Feuerwehr. Martin Verlage spricht von einem Multicopter Streamingsystem, das Livebilder direkt an Einsatzkräfte und die Leitstelle überträgt.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz betrachtet eine Live-Übertragung per Drohne in einem Leitstellenfahrzeug der Feuerwehr Kaiserslautern. Auch Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel (links) schaut zu. Quelle: KL.digital GmbH

Langfristig kann er sich das Projekt auch in der Havelstadt vorstellen. Dennoch betont der Informatiker, dass hierfür noch die Bandbreite und Stabilität der Mobilfunkverbindungen ausgebaut und verbessert werden muss.

Kaiserslautern als Vorbild

Auch ein Projekt zur Videoerfassung bei öffentlichen Veranstaltungen hält der IT-Experte für möglich, eine Kooperation mit mehreren Polizeipräsidien besteht bereits im Bundesland Rheinland-Pfalz.

Für Oberbürgermeister Steffen Scheller hat Kaiserslautern bei der Digitalisierung eine Vorbildfunktion. „Und es macht Sinn, von guten Projekten und Beispielen zu lernen“, sagt der Stadtchef.

15 Millionen Euro fließen in den nächsten fünf Jahren in die rheinland-pfälzische Stadt. Sie setzte sich beim Wettbewerb „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundeministeriums des Innern, für Bau und Heimat gegen rund 100 Mitbewerber durch.

Kommunikationshilfe für die Verwaltung

Mitarbeiter der „KL.digital“ organisieren Bürgerforen zu digitalen Themen und beziehen Teilnehmer in Projekte wie die „Social Wall“ ein. Dabei zeigt eine Präsentationsleinwand Inhalte aus den sozialen Netzwerken in Echtzeit an, Besucher von Veranstaltungen teilen Erlebnisse und kommunizieren mit anderen Menschen.

So sieht eine aufgebaute Social Wall aus. Quelle: KL.digital GmbH

Das Projekt ist laut Martin Verlage auch in der Havelstadt denkbar und „kann der Verwaltung helfen, zu verstehen, wie man in Zukunft mit dem Bürger kommunizieren kann“.

Apps mit Vorteilen sind gefragt

Aktuell nutzen laut dem Informatiker fünf bis zehn Prozent der Bürger digitale Dienstleistungen von Beginn an. „Dieser Anteil erhöht sich aber mit einem unmittelbaren Vorteil für den Alltag. Das ist besonders bei der Nutzung von Apps für das Parken der Fall“, sagt Martin Verlage.

In der Havelstadt können Autofahrer ihre Parktickets seit dem 1. Juli 2019 digital bezahlen. Oberbürgermeister Steffen Scheller hat den Service schon genutzt.

Für ihn ist klar, dass der Digitalisierung die Zukunft gehört und die Verwaltung bis Ende des Jahres 2022 das sogenannte Onlinezugangsgesetz umsetzen muss. Es sieht vor, dass 575 Verwaltungsleistungen digitalisiert werden und elektronisch über Portale abrufbar sind. Beim letzten Smart-City-Ranking der Studie „Digitales Deutschland“ landete die Havelstadt auf Platz 319.

Oberbürgermeister mit neuen Plänen

„Wir haben aktuell noch ein Vermittlungsproblem. Brandenburg an der Havel ist bei Themen wie der Digitalisierung viel besser aufgestellt, als momentan zu sehen ist. Und das müssen wir als Verwaltung konzeptionell mehr in die Hand nehmen und gestalten“, sagt der Stadtchef.

Deshalb freut sich der 50-Jährige auf die Gründung eines Digitalbeirats, die in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 29. Januar beschlossen werden soll. Um die digitale Zusammenarbeit mit Kaiserslautern auszubauen, planen der Fachbereichsleiter der Wirtschaftsförderung Karl-Heinz Erler, der Breitbandverantwortliche der Stadt Martin Deschner und Martin Verlage weitere Treffen.

Eine Partnerschaft beider Städte besteht seit dem 22. Juni 1988. Der Pfälzer Martin Verlage ist erstmals in der Havelstadt. „Leider, aber es wird nicht mein letzter Besuch gewesen sein. Wir können auch von Brandenburg an der Havel lernen. Erfahrungsaustausch ist immer wichtig und bereichert. Wenn wir zusammenarbeiten, sammeln wir neue Ideen und gelangen viel schneller an neue Erkenntnisse“, sagt der 54-Jährige.

Von André Großmann