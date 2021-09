Brandenburg/H

Regionale, saisonale Lebensmittel, kurze Wege, transparente Lieferketten. Das Ganze am besten mit dem Alltag vereinbar und ohne viel Rennerei: Zwischen dem Anspruch, sich mit Erzeugnissen aus der Region zu versorgen, und der Einkaufswirklichkeit der meisten Menschen klafft eine ziemliche Lücke. Die Marktschwärmer wollen das ändern. Seit Mitte September hat Brandenburg an der Havel eine eigene „Schwärmerei“. Das Prinzip: eine vom Einzelhandel unabhängige Gemeinschaft aus Erzeugern und Verbrauchern.

Letztere bestellen und bezahlen ihre Lebensmittel im Online-Shop bzw. über die App der Schwärmerei. Das kann Fleisch vom Fläminger Weideschwein sein, Pilze aus Stendal, Wild aus Genthin oder Gemüse aus Märkisch Luch. Beginnend mit dem 29. September können sie ihren Einkauf dann zu festen Terminen in der Rathenower Straße 8 abholen. So haben die Anbieter mehr Planungssicherheit und es entsteht kein Überschuss. Der Kunde wiederum kann seine Einkäufe bequem zu Hause tätigen und unterstützt die regionalen Produzenten.

Kurze Wege, kein Abfall

Es ist der ins Internet transponierte Wochenmarkt, freilich ohne Marktschreier oder feste Markttage. Und ohne Lebensmittelabfälle. „Wenn ich auf dem Wochenmarkt stehe, weiß ich im Vorfeld nie, was ich verkaufe, und muss am Ende dann soundsoviel den Hühnern geben“, sagt Fabian Behrend, Initiator der Brandenburger Schwärmerei. Auf dem Göhlsdorfer Hof bei Kloster Lehnin baut er seit 2019 gemeinsam mit seiner Frau Anja Nagora diverse Bio-Lebensmittel an, etwa Kartoffeln, Tomaten, Gurken und Mangold. Zudem halten sie Freiland-Hühner und Weihnachtsgänse nach Bioland-Kriterien.

In der Potsdamer Schwärmerei sind sie seit längerem als Erzeuger gelistet und sehr zufrieden. „Durch die Bestellungen kann ich genau sagen, ich nehme jetzt vier Salatköpfe vom Feld oder pflücke exakt die benötigte Menge an Tomaten“, sagt Behrend der MAZ. Als sogenannte „Gastgeber“ der Schwärmerei in Brandenburg an der Havel werden er und seine Frau mit 8,35 Prozent am Umsatz beteiligt. Davon soll unter anderem die Miete für den Laden bestritten und das Packen der Kisten ermöglicht werden.

Erfolgskonzept aus Frankreich

Das aus Frankreich stammende Konzept „La Ruche Qui Dit Oui!“ (Der Bienenschwarm, der Ja sagt) ist international als Food Assembly bekannt. Hierzulande betreibt es die Equanum GmbH mit Sitz in Berlin-Friedrichshain als „Marktschwärmer“, die GmbH finanziert sich über zehn Prozent des Umsatzes. Nach eigenen Angaben haben sich europaweit fast 1400 Standorte etabliert, davon knapp 150 in Deutschland. Die Schwärmerei in der Havelstadt hat bereits mehr als 230 Mitglieder und 13 Erzeuger. So wie Clara und Raphael Danke aus Neuplaue.

Die junge Familie betreibt Gartenbau nach den Prinzipien der Permakultur und erntet je nach Saison verschiedene Kräuter, aber auch Tomaten oder essbare Vogelbeeren. Von den Marktschwärmern ist Clara Danke begeistert. „Zum einen gibt es hier in Brandenburg nicht viele Bio-Läden. Ein gemeinschaftliches Netzwerk, in dem gemeinschaftlich für Kunden produziert wird, ist eine tolle Idee. Wir haben als Erzeuger erst angefangen und können schlecht vorhersagen, was unser Garten auf lange Sicht hervorbringt. Bei den Marktschwärmern können wir flexibel sein und einfach das verkaufen, was wir gerade vorrätig haben.“

Von Moritz Jacobi