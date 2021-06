Brandenburg/H

Im Urlaub werde ich täglich mit dem Fahrrad unterwegs sein, da möchte ich meinen gelben Impfausweis nicht mitschleppen – und mir auch nicht vorstellen, wie er nach dem Daueraufenthalt in der Gesäßtasche aussieht. Mein Mobiltelefon habe ich ständig dabei. Was liegt also näher, als sich die CovPass-App auf das Handy zu laden und zur Apotheke zu gehen, wo ich freundlich um den notwendigen QR-Code bitte. Damit kann ich dann in der App den digitalen Impfnachweis erstellen.

Nur Probleme zu Wochenbeginn

Und ich habe alles richtig gemacht, dass ich nicht gleich zu Wochenbeginn losgezogen bin. Am Montag brach beispielsweise das Portal mein-apothekenmanager.de zusammen, hier sind die Apotheken aufgelistet, die den Impfpass digitalisieren. Am Dienstag betraf es die Seite vom Robert-Koch-Institut, besser gesagt der Server war völlig überlastet. Das bestätigt Sibylle Schröder, Inhaberin der Apotheke am Neustädtischen Markt und der Fontane-Apotheke. „Eine Stunde lief es am frühen Morgen, dann war es nur noch eine Katastrophe. Seit Mittwoch läuft’s fehlerfrei.“

Bevor der digitale Impfnachweis ausgestellt wird, überprüft Apothekerin Sibylle Schröder anhand des Personalausweises und des analogen Impfausweises, ob alles seine Richtigkeit hat. Quelle: Rüdiger Böhme

Es gab größere Reinfälle

Das ist gar nicht mal so schlecht, es gab in diese Pandemie größere Reinfälle, etwa bei dem Stotterstart der Corona-Warn-App oder den versprochenen, aber viel zu spät eingetroffenen FFP2-Masken für Ältere. Zwei Tage Rumpel-Start sind zu verschmerzen, immerhin hielten diesmal die Zusagen der Bundesregierung. „Es war wie immer in jüngster Zeit sehr kurzfristig, aber das sind wir ja schon gewohnt.“

Sorgfältige Kontrolle

Die Apothekerin bittet mich freundlich um Personalausweis und Impfpass – sorgfältig kontrolliert sie Arztstempel und die bedruckten Klebestreifen mit dem Vakzin-Namen. Dazu ist sie angehalten, schließlich sind auch Fälschungen im Umlauf.

Ordnung muss sein

Die Daten hat sie schnell aufgenommen, beide Impfungen werden einzeln erfasst. Das ausgedruckte Dokument mit dem ersten Termin bessert Sibylle Schröder noch einmal nach – Vor- und Nachname standen im jeweils anderen Schriftfeld. Das hätte in der Praxis wahrscheinlich keine große Rolle gespielt, aber so viel Ordnung muss sein.

Ist der Impfnachweis ausgedruckt, kann der QR-Code mit dem Handy in die App hochgeladen werden. Quelle: Rüdiger Böhme

CovPass- und Corona-Warn-App funktionieren

Das Einscannen der beiden Codes mit Hilfe der CovPass-App funktioniert problemlos, auch in der Corona-Warn-App – es sieht eben nur etwas anders aus. Aber doppelt hält besser. „Es kommen auch manchmal ältere Menschen, die noch etwas unsicher sind, da helfen wir beim Installieren und Einrichten der App und natürlich auch beim Scannen.“ Das werde sehr dankbar angenommen.

Mit digitalen Impfnachweis kann es für André Wirsing jetzt beruhigt in den wohlverdienten Urlaub gehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Hohe Nachfrage in der Innenstadt

Über mangelnde Arbeit muss sich Sibylle Schröder nicht beklagen, 80 bis 100 QR-Codes produziert sie gemeinsam mit ihrem Team am Tag. Ähnlich sieht es in der Easy-Apotheke auf der anderen Seite des Neustädtischen Marktes aus. „Wir können vor lauter Arbeit nicht aus den Augen schauen, die Menschen überrennen uns. 100 digitale Impfpässe am Tag reichen bei uns nicht“, klagt schon die Mitarbeiterin an Empfang und Kasse.

Etwas ruhiger in Hohenstücken

Etwas ruhiger geht es bei Katrin-Vera Bremer in Bremers Apotheke in der Walter-Ausländer-Straße zu. „In den ersten vier Tagen haben wir etwa 110 Zertifikate ausgestellt. Bei der Maskenausgabe war der Andrang viel schlimmer. Diesmal hatte ich es mir intensiver vorgestellt. Vielleicht fürchten manche Menschen, dass alle ihre Daten ausgelesen werden“, sagt die Apothekerin. Auch bei ihr laufen nun die Systeme fehlerfrei.

Berit Günther ist Inhaberin der Raths-Apotheke, sie hat fünf bis zehn Anfragen am Tag und wartet nun darauf, schnell loslegen zu können. Doch noch scheitert es an einem fehlenden Zugangscode für das System, der soll bald eintreffen.

15 Apotheken sind dabei

Insgesamt beteiligen sich laut Portal mein-apothekenmanager.de zehn Apotheken aus der Stadt und fünf aus dem näheren Umland an der Digitalisierungs-Aktion.

Von André Wirsing