Vor drei Jahren bin ich mit meiner Frau und einem Kumpel von Hamburg aus nach London gesegelt, direkt bis vor die Tower Bridge, also mitten rein in die City. Am Tag nach unserer Ankunft haben wir uns die Stadt angesehen, die ich von früheren Zeiten sehr gut kenne, weil ich dort häufig geschäftlich zu tun hatte. Allerdings war mein letzter Besuch sicher über zehn Jahre her und so freute ich mich drauf, London wieder zu sehen. Das Erste, was mir an großen Änderungen zu früher auffiel, war das Bezahlen der Tube (U-Bahn) und der Busfahrten. Das geht am besten bzw. überhaupt nur mit Kreditkarte oder Handy. Mit Bargeld kommt man dort nicht weit, im Bus kann man sogar nur per Kreditkarte, Uhr oder Handy bezahlen. Man checkt quasi in das Verkehrsmittel ein, nach dem Aussteigen wieder aus und dann wird der Betrag entsprechend der Fahrstrecke ermittelt und abgebucht. Super-einfach und super-fair und man braucht kein Ticket.

Ein Jahr zuvor hatten wir das Boot auf der Elbe von Hamburg nach Cuxhaven überführt und bei dieser Fahrt war der Sohn eines Freundes an Bord - Gregor, der in London lebt und arbeitet. Wegen der Tide kann man die Elbe von Hamburg nicht bis Cuxhaven durchfahren, sondern muss bei einsetzendem Hochwasser eine Zwischenstation einlegen und sechs Stunden warten, bis man mit auslaufendem Wasser weiter kann. In dieser Wartezeit gingen wir in einen Drogeriemarkt, weil jeder von uns - wie immer, wenn man segeln geht - sein Duschgel vergessen hatte. Gregor bezahlte mit seiner Uhr, und obwohl das Kartenterminal die Zahlungsart akzeptierte und “Zahlung erfolgt” angezeigt wurde, kam es zu einem Menschenauflauf an der Kasse, weil die Mitarbeiter inklusive Marktleitung von der Bezahlweise völlig irritiert waren. Nach zwanzig Minuten durften wir den Laden verlassen, aber auch nur, nachdem die Marktleitung den Ausweis kopiert hatte.

Das war jetzt eine sehr umfangreiche Einleitung zu dem heutigen Thema, der Digitalisierung, erklärt anhand von Bezahlarten. Dieses Thema ist seit Jahren sehr präsent, gerade vor und nach Wahlen. Und jeder sagt das gleiche: Die Digitalisierung hat die Bundesregierung unter Angela Merkel verschlafen. Ich sehe das auch so, allerdings schlafen sehr viele Händler auch ohne Bundesregierung, was ich ständig am eigenen Leib bemerke. Ich selbst habe zwei Bankkonten, alles Konten bei modernen Internetbanken. Für jedes dieser Konten habe ich je eine Kreditkarte und kann damit auch mit dem Handy bezahlen. Mein Portemonnaie habe ich fast nie dabei. Ich stoße damit aber regelmäßig auf Probleme, weil sehr viele Händler, Apotheken, Restaurants, Bäcker und Co. das nicht akzeptieren. Stattdessen werden ich dann häufig gefragt: “Haben Sie denn keine EC-Karte?” Nein, habe ich nicht. Das bieten meine Banken nicht einmal an. Und ich bin mit diesen Banken wirklich mehr als zufrieden. Ich werde daran auch nichts ändern.

EC-Karten sind ein rein deutsches Phänomen. Im Ausland besitzt niemand so eine Karte. Touristen, die in deutschen Restaurants oder Geschäften mit ihrer Visa oder Mastercard zahlen wollen, werden dann nach dem Warnpiep oft mit “Ju häff no manni on se kart?” angesprochen. Ich kenne das selbst, wenn ich im Laden an der Kasse gesagt bekomme: “Nee, det mit den Handys, det klappt hier nie. Hamse keen Bargeld?” Meistens klingt das wie ein einziger Vorwurf. In Dänemark oder Schweden ist man als Segler mit Bargeld und ohne Kreditkarte völlig aufgeschmissen, weil kaum noch ein Hafen das Liegegeld anders als via Kreditkarte annimmt. Das ist hier in Deutschland, vor allem in unserer Wassersportregion Brandenburg nahezu undenkbar. Ohne Bargeld geht da fast nie was.

Viele Anbieter weigern sich noch immer, die modernen Zahlungsarten zu akzeptieren. Ergebnis: ich gehe dann halt da hin, wo ich das Geld loswerde, alle anderen Läden betrete ich erst gar nicht mehr. In Brandenburg sind das noch immer ziemlich viele Geschäfte, Restaurants und Co. So gehe ich zum Beispiel nicht mehr in den Getränkemarkt hier ums Eck, weil ich dann vorher noch irgendwo Geld abheben müsste. Ich habe nie Bargeld in der Tasche. Stattdessen kaufe ich Getränke halt woanders. Dummerweise sind das immer die großen Ketten.

Das was überall im Ausland Gang und Gäbe ist, wird hier sehr zaghaft, wenn nicht träge umgesetzt, wenn überhaupt. Dabei ist es so einfach. Ich selbst habe ein Kartenterminal, an dem man mit wirklich jeder Karte, mit Uhren und Handys bezahlen kann. Das Gerät (SumUp) kostet 29 Euro, keine monatlichen Gebühren, nur eine im Falle einer Zahlung vertretbare Provision. Aber selbst das ist vielen Händlern und Gastronomen offenbar zu viel. Sie verzichten lieber auf Umsatz und ich weiß, dass wenn ich den Laden ohne Kauf verlasse, haben die das nach´fünf Minuten wieder vergessen und ändern nichts. Am Sonntag war ich bei einem anderen als dem üblichen Bäcker Brötchen kaufen, weil mein Stamm-Bäcker geschlossen hatte. An der Tür des anderen Bäckers klebte ein Kartenzahlungssymbol. Nach der Bestellung stellte sich jedoch heraus, dass nur EC-Karten akzeptiert werden. Die nette Dame sagte zu mir: “Sind Sie morgen noch mal in der Nähe und bringen Bargeld mit? Dann lege ich Ihnen das aus, sie sollen ja frühstücken können.” Ich war wirklich sehr gerührt und brachte ihr das Geld bereits eine Stunde später vorbei. Aber so nett diese Geschichte ist - ist das zeitgemäß?

Richtig absurd wird es, wenn man in den Tabakladen im Berliner Hauptbahnhof geht, also dem Punkt, an dem Menschen aus allen Ländern in der Metropole und Weltstadt ankommen. Wenn man dort im Tabakgeschäft einkauft, muss man - soweit ich die Beträge erinnere - bei EC-Zahlung für mindestens zwanzig Euro einkaufen, bei Kreditkarten oder Handyzahlung 50 Euro. Erklären sie das mal einem Menschen, der aus Dänemark, England, Holland oder Estland kommt. Der fühlt sich, als wenn er in einem Entwicklungsland angekommen wäre. Daran kann jedoch eine Regierung nichts ändern, das müssen die Händler schon selbst machen.

