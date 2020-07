Brandenburg/H

„Wir müssen in Sachen Digitalisierung endlich Gas geben, denn wenn es so weiter geht, befinden wir uns auch noch in fünf Jahren in der Kreidezeit“, sagt Marco Wagner, Chef der Jungen Union in der Stadt Brandenburg. Die JU als Nachwuchsorganisation der CDU fordert eine rasche und effiziente Umsetzung des Digitalpakts an Brandenburgs Schulen.

Das ist nicht ohne Brisanz, denn die CDU stellte im Rathaus den Oberbürgermeister und einen Beigeordneten, mit Dietlind Tiemann verfügt sie zudem über eine Bundestagsabgeordnete in Berlin, die sich insbesondere auch um Bildungsfragen kümmert. Und dennoch kommen die Jungen Christdemokraten zu dem Schluss: „Die Coronakrise hat allzu deutlich offenbart, dass die digitale Ausstattung an Brandenburgs Schulen möglichst schnell verbessert werden muss.

JU-Chef Marco Wagner (CDU). Quelle: Jast

Gerade in diesem Zusammenhang hätte die Umsetzung des Digitalpakts zur Aufrüstung von Schulen eine Beschleunigung benötigt. Faktisch verläuft die Umsetzung in der Stadt nur sehr zäh.“

In der Tat haben die zurückliegenden Monate gezeigt: Das Niveau der Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software ist extrem unterschiedlich ebenso die Fähigkeiten der Lehrkräfte, das digitale Lernen auch anwendbar und erlebbar zu machen. Geld aus dem von der Bundesregierung im Vorjahr beschlossenen Digitalpakt sei da.

Grundausstattung bis 2022 gefordert

Doch die Geräte „zur digitalen Ausrüstung von Schulen, wie Tablets, interaktive Tafeln, und ähnliches dürften nicht erst im Jahr 2023 oder 2024 zur Verfügung gestellt werden. „Die erste Ausstattungswelle muss bereits im nächsten Jahr erfolgen. Final sollte die digitale Grundausstattung im Jahr 2022 abgeschlossen sein“, so Wagner.

Dafür sollten alle Schulen sollen bis zum nächsten Jahr rundum mit WLAN ausgestattet sein. Das sei die Grundlage für digitales Arbeiten an den Schulen. In dieser Frage hat sich die Stadt jedoch schnell bewegt. Wie berichtet, werden im Verlauf dieses Jahres alle Schulen in kommunaler Trägerschaft über das schnelle Lichtwellenleiter-Netz der Stadtwerke an das städtische Rechenzentrum angeschlossen.

Anderswo Alltag: Das digitales Klassenzimmer der Brücker Grundschüler. Quelle: Maja Catrin Schulze

Allerdings ist genau an dieser Stelle ein Rechtsstreit anhängig. Wie berichtet, hatte der CDU-Stadtverordnete Klaus-Peter Tiemann über sein Unternehmen RFT gegen die Vergabe des Auftrages an die Stadtwerke geklagt. Ein erster Verhandlungstermin war im Februar vor dem Potsdamer Landgericht überraschend verschoben worden, nachdem der RFT-Anwalt nur wenige Tage vor Verhandlungsbeginn umfangreiche weitere Unterlagen eingereicht hatte, wie es aus den Brandenburger Stadtwerken heißt.

Davon lassen sich die jungen Politiker jedoch nicht abschrecken. Um die Stadtverwaltung und die Schulen zu entlasten und die Umsetzung des Digitalpakts zu professionalisieren, fordern sie von Verwaltung und Lokalpolitik die Stelle eines Digitalpakt-Projektkoordinators zu schaffen, wie es in anderen Städten und Landkreisen bereits der Fall ist.

Projektkoordinator vorgeschlagen

Dieser Projektkoordinator soll an der Schnittstelle von Schulen und Stadtverwaltung arbeiten und die Medienausstattungspläne aller Schulen der Stadt koordinieren. Vorteil: Auch die Bestellung und Steuerung der Vergabeprozesse sowie den Aufbau der Hardware und der Netzwerke könne so zentral betreut werden.

Überdies brauche die Stadt Brandenburg dringend einen Digitalrat, der sie bei allen Digitalisierungsprozessen berate. Ein solcher Digitalrat müsste auf externe Experten zurück greifen. „Hier kann die Stadt durch ihre Rolle als Hochschulstandort profitieren, auch mit dem personellen Rückgriff auf Experten der Technischen Hochschule“, glaubt Wagner. Auch Experten aus in der Stadt ansässigen Unternehmen, die am Puls der Digitalwirtschaft und Medien arbeiten, sollten diesem Gremium angehören.

Rechenzentrum ist vorbereitet

Langfristig müssen zudem zur Betreuung der digitalen Geräte an den Schulen „Digital-Hausmeister“ eingestellt werden. Es sei nicht zumutbar, dass Lehrkräfte oder die regulären Hausmeister, die bereits mit anderen Tätigkeiten voll ausgelastet sind, die Betreuung und Wartung der Geräte übernehmen.

In dieser Frage hat die Stadt aber längst einen Teil ihrer Hausaufgaben erledigt: Sind die Schulen erst einmal an das Rechenzentum angeschlossen, wird von dort die Software-Aktualisierung oder auch das Aufspielen der Programme zentral organisiert.

„Wir sollten dringend regionale Partner, wie Unternehmen oder Hochschulen, zur Unterstützung des Digitalpakts mit ins Boot holen, wir haben in unserer Region so viel Know-how. Warum greifen wir darauf nicht zurück?“, fragt Marco Wagner mit Blick auf das Rathaus abschließend.

