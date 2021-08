Brandenburg/H

Für August ist es kühl am Mittwochabend im Krugpark. Die etwa 80 Gäste der offenen Gesprächsrunde über eine mögliche Nutzung der unweit von Wilhelmsdorf gelegenen ehemaligen Rieselfelder diskutieren sich aber warm. MAZ-Redakteur André Wirsing moderiert unaufdringlich und bestimmt ein in weiten Teilen der zweistündigen Veranstaltung faires und informatives Gespräch zwischen Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU), mehreren Vertretern der Stadtverordneten-Fraktionen, dem Bürgerbeirat Scholle/Wilhelmsdorf, der Bürgerinitiative Göttin sowie zahlreichen interessierten Bürgern.

Die Interessenlagen der Beteiligten sind schnell klar. Bis auf wenige Ausnahmen stehen sich Pro und Contra zu einer künftigen touristischen Nutzung der einstigen Rieselfelder gegenüber. Die Rede ist von einer Fläche über 98 Hektar plus eventuell 32 Hektar Kiefernwäldchen.

Scheller: „Stehen am Punkt Null“

Fürsprecher Scheller sieht ein wirtschaftliches Nutzen als noch völlig offen an: „Wir stehen am Punkt Null.“ Es sei aber Bedarf an touristischen Übernachtungsplätzen da: Aktuell kämen jedes Jahr um die 250.000 Besucher in die Stadt, bleiben im Schnitt 2,6 Tage hier und geben dabei pro Tag und Person zwischen 70 und 80 Euro aus. In einem Ferienpark hingegen gebe es durchaus Möglichkeiten, diese Zahlen im Interesse der Stadt zu steigern und auch Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen.

Zahlreiche Gespräche und Ortstermine mit den Center-Parcs-Leuten hätten ergeben, dass eben kein Interesse an Innenstadtlagen wie dem Gelände am Wiesenweg oder Inseln wie Kienwerder bestehe: „Wir wollen alleine sein. Und auch keinen Ärger mit den Nachbarn haben“, habe er immer wieder gehört. Die ehemaligen Rieselfelder seien deshalb eine gute Wahl, hätten nur den großen Nachteil, dass dort keine Bäume wachsen.

BI Göttin ist gegen ein Bebauen

Robert Thiele ist Chef der BI Göttin, die sich in einer übergroßen Mehrheit gegen ein Bebauen ausspricht. Er vermisst eine angemessene Bürgerbeteiligung und Alternativen für eine Bebauung und spricht vom „Tafelsilber der Stadt“, das an irgendwelche Investoren gehen solle, die auch das Gros der möglichen Gewinne einstreichen würden.

Selbstredend müsse aber auch die Natur im Landschaftsschutzgebiet und den umliegenden Naturschutzgebieten geschützt und bewahrt werden. Bauen würde unweigerlich ein Absinken des Grundwasserspiegels und ein Vertrocknen der Wälder nach sich ziehen, von der Überlastung der noch naturnahen Strände der Malge ganz zu schweigen. „Wir Göttiner wollen keine Spaßbremse sein“, lenkt er ein, aber das Chaos sei doch jetzt schon programmiert, man denke nur an das Nadelöhr Planebrücke.

„Wir brauchen nicht an Arbeitsplätze zu glauben“, gibt eine Rednerin zu bedenken. Die würden sowieso im Niedriglohnsektor liegen und größtenteils Ausländer bekommen. Sie fragte nach innovativen Ideen junger Leute für das Projekt Rieselfelder und würde zum Beispiel eine Einbeziehung der Technischen Hochschule sehr begrüßen.

Anwohnerin berichtet von Brief an Scheller

Es fällt das Wort „Kloake“, und die Frage, ob man wirklich darauf eine Ferienhaussiedlung stellen wollte. Eine Wendgräben-Anwohnerin berichtet von einem Brief an Scheller, der weder berücksichtigt noch beantwortet worden war, und beklagt, dass offensichtlich niemand anerkenne, dass es Gegner des Projektes gibt. „Wir brauchen Naturtourismus und dürfen deswegen die Natur nicht kaputt machen“ resümiert ein Naturliebhaber. Jan Kröschel plädiert für eine touristische Weiterentwicklung der Stadt in kleinteiligen Strukturen.

Die 16 Jahre alte Mayra spitzt es mit dem Ausruf zu: „Es geht um meine Zukunft und die meiner Kinder“. Die junge Frau fordert die Teilnehmer auf, die umweltbewusste Lebensweise ihres eigenen Umfeldes ebenfalls zu vollziehen.

Die Fronten sind klarer. Oberbürgermeister Scheller wünscht sich für die Zukunft „faktenbasierte Diskussionen“ ohne das Verbreiten von Halbwahrheiten und verspricht seinerseits das Einbeziehen der Bürger in alle Vorgänge zum Projekt Rieselfelder, die ja gerade erst anlaufen.

Die typische Henne-Ei-Diskussion

Britta Kornmesser (SPD) kündigt eine „kritische Beteiligung aller Betroffenen“ an, gleichzeitig könne man aber nicht gegen etwas anrennen, das noch gar nicht da ist. Es ist eben die typische Henne-Ei-Diskussion: Soll man ein Projekt forcieren oder bekämpfen, bevor es da ist, oder soll man warten, bis Konkretes auf dem Tisch liegt?

Der Konsens des Abends ist kurz so formuliert: Erst mal schauen, wer sich als möglicher Investor meldet und welche Projekte er verfolgt. Dann vergleichen, ob es zu den Zielen der Stadt passt. Und dann entscheiden, ob man die Pläne weiter verfolgt oder sie fallen lässt. Die Bürger sollen in jeder Phase mitreden, zudem gibt es genügend gesetzlich geregelte Beteiligungsformen. So sollen alle vor negativen Überraschungen geschützt werden.

Von Heike Schulze