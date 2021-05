Doku zeigt Arbeit der Großtrappen-Schützer in Baitz und Buckow

Baitz

Während die Beobachtungstürme der Belziger Landschaftswiesen und im Havelländischen Luch in diesem Jahr coronabedingt lange gesperrt waren, kommen Trappen-Fans über die arte-Mediathek in den Genuss eines besonderen Erlebnisses. Denn in den fantastischen Aufnahmen der Dokumentation „Die Odyssee der Großtrappen: Das Comeback der Riesenvögel“ kommt der Zuschauer den seltenen Tieren so nah, wie es in natura kaum möglich ist. Der von Boas Schwarz und Henry Mix produzierte Film entstand zwischen März und September 2020 und begleitet die langwierige, aufopferungsvolle Arbeit der Naturschützer von der Vogelschutzwarte in Baitz und der Aufzuchtstation in Nennhausen.

Da gilt es, Brutwiesen gegen Eierdiebe, Fressfeinde und Landmaschinen zu schützen, stundenlang mit dem Fernrohr auf der Lauer zu liegen und jedes kostbare Ei im Gelege nicht nur zum Schlüpfen zu bringen, sondern notfalls die Küken auch von Hand aufzuziehen. „Wir hatten große Unterstützung von der Vogelwarte in Buckow und deren Außenstelle in den Belziger Landschaftswiesen“, sagt Henry Mix der MAZ. „In der Aufzuchtphase mussten wir trotzdem oft Distanz halten. Die Betreuung der Trappen verläuft nach dem Prinzip: So wenig Menschenkontakt wie möglich.“

Mutterschaft ist dabei ein zentrales Thema des Werks. Während in Nennhausen die im Brutkasten geschlüpften Jungen unter der sensiblen Fürsorge von „Ersatzmutter“ Anne Grohmann zu Teenagern heranwachsen und schließlich ausgewildert werden, unternehmen Norbert Eschholz und Dirk Moritz in Baitz alle Anstrengungen, um einer seit Jahren kinderlos gebliebenen Henne endlich auch ein Trappenei ins Nest zu legen.

ARCHIV - Zwei ausgewilderte junge Großtrappen erkunden in den Belziger Landschaftswiesen bei Baitz ihre Heimat. Quelle: Thomas Schulze

Wenn diese nach anfänglichen Versuchen mit einer Attrappe das fremde Ei schließlich annimmt, als wäre es ihr eigenes, und der Zuschauer mit dem Blick der Nestkamera mitfiebern kann, ist das nicht nur dramaturgisch gut gemacht. Denn auch kameratechnisch fährt die Koproduktion von Altayfilm, Arte und MDR alles auf, was eine Tier-Doku spannend macht: Vogelperspektiven, bodennahe Beobachtung, Nah- und Landschaftsaufnahmen, natürlich darf auch die legendäre Balz der Großtrappen nicht fehlen.

Beklemmend wird es, wenn schließlich eine Großtrappe zwischen präparierten Vertretern ausgestorbener Arten umher wandelt, von deren Schicksal sie selbst nur durch eine hauchdünne Populationsgröße getrennt ist. Erzählerisch bleibt der Film dicht am Geschehen und holt an wohlbedachten Stellen weiter aus, etwa wenn es um die Bedeutung der Großtrappe als „Schirmart“ geht: Wo ihre hohen Ansprüche an den Lebensraum erfüllt werden, fühlen sich auch zahlreiche andere Tierarten wohl.

Von Moritz Jacobi