Die Betreiber von Schloss Plaue haben in diesen Wochen mehrere Großbaustellen. Die coronabedingte Schließung ist dabei das kleinere Problem.

Andreas Keuchel und Roland Prejawa sind Leidtragende des mutmaßlichen Anlegerskandals um den Unternehmer Charles Smethurst und dessen Pleitefirmen.

„Uns ist ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden entstanden“, bestätigt Roland Prejawa, der seit mehreren Jahren die Geschäfte des Beherbergungsbetriebes und der Gastronomie der Schloss Plaue GmbH in der Schlossstraße führt.

Verkauf für siebenstelligen Betrag

Im Jahr 2018 hatte Schlossbesitzer Andreas Keuchel das denkmalgeschützte Anwesen in Plaue für einen siebenstelligen Betrag an die von Charles Smethurst geführte Immobiliengesellschaft verkauft, die seinerzeit noch Dolphin Trust hieß.

Doch das Geld aus Hannover Langenhagen ist nicht wie vereinbart geflossen. Roland Prejawa ist Freund und Geschäftspartner des Schlossherrn. Er beschreibt die Kommunikation mit Smethurst und seinem Unternehmen als seit jeher wenig erquicklich.

„Er hat auf unsere Anfragen nicht reagiert, war weder ansprechbar noch kooperativ“, beschreibt der Schloss-Plaue-Geschäftsführer die Erfahrungen der vergangenen rund drei Jahre. „Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt.“

Mehr als ärgerlich

Mehr als ärgerlich nennt Prejawa die „hoch komplexe Sache“, die sich aus der Insolvenz der German Property Group (vormals Dolphin Trust) für die Plauer Unternehmer ergibt. Charles Smethurst ist nun erst recht nicht zu erreichen. Gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vielfachen Anlagebetrugs und Insolvenzverschleppung.

Der seit der Versteigerung von Schloss Plaue vor 15 Jahren dritte Besitzer wollte sich vor knapp drei Jahren von der großen, noch immer stark sanierungsbedürftigen Liegenschaft trennen. Dabei spielte laut Prejawa eine Rolle, dass der Schlossbetrieb in dem Brandenburger Ortsteil von Berlin aus nicht immer ganz leicht zu bewerkstelligen ist.

Angeblich betreutes Wohnen im Alter

Mit Smethurst und seiner Gesellschaft schien seinerzeit ein geeigneter Käufer gefunden. Denn Dolphin Trust war mit dem Anspruch angetreten, speziell Schlösser und andere Denkmale wieder auf Vordermann zu bringen. Mit dem Geld von Anlegern aus der ganzen Welt, die wegen der Insolvenz nun in die Röhre schauen.

In Plaue wollte das Smethurst-Unternehmen das Schlossgelände langfristig für betreutes Wohnen im Alter nutzen, wie eine Firmensprecherin der MAZ im Juni 2018 erklärte. Ob diese Ankündigung jemals mehr war als leere Worte, mag nach der jüngsten Entwicklung zweifelhaft sein.

Betreiber geblieben

Immerhin war vereinbart, dass Gästehaus und Gastronomie am Bornufer bis 2021 in den Händen der Schloss Plaue GmbH verbleiben sollten. „Die Betreiberrechte haben wir gehalten“, berichtet der Geschäftsführer.

Er bezeichnet das Geschäftsmodell auf Schloss Plaue als durchaus erfolgreich. Nun verursache der Rückschlag durch die Smethurst-Pleite einen Schaden in sechsstelliger Höhe.

Geschäft in Schloss Plaue läuft weiter

Die Berliner Unternehmer wollen nach den Worten des Geschäftsführers an Schloss Plaue festhalten und mit ihrem bewährten Konzept weitermachen, zu dem außer der Gastronomie und Hotellerie auch kulturelle Veranstaltungen gehören.

Im Moment herrscht allerdings Ruhe. Wegen Corona. Die neun Beschäftigten befinden sich in Kurzarbeit. Sie sollen gehalten werden.

Hoffnung stirbt zuletzt

Als Gläubiger möchte das Plauer Unternehmer so viel von dem Schaden vom Insolvenzverwalter ausgeglichen bekommen wie möglich. Prejawa: „Wir werden jedenfalls kämpfen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt.

Die Reihe der Hoffnungsträger, bei denen die German Property Group und deren viele Einzelgesellschaften verschuldet sind, ist allerdings lang. Denn es soll 15.000 bis 25.000 betroffene Anleger geben, vielen davon aus Südostasien.

Forderungen von fast 1,78 Milliarden Euro Die German Property Group (GPG, vorher Dolphin Trust) sammelte bei ausländischen Kleinanlegern Gelder für die Verwertung von denkmalgeschützten Immobilien ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei der GPG um einen Konzern mit etwa 400 Gesellschaften gehandelt. Diese Gesellschaften seien noch nicht alle in der Insolvenz, berichtet der Bremer Rechtsanwalt Wilhelm Segelken. Er beruft sich dabei auf Aussagen des Insolvenzverwalters Justus von Buchwaldt in der Gläubigerversammlung des Amtsgerichts Bremen vom 11. Dezember 2020. Die angemeldeten Forderungen sollen sich zur Zeit 1,78 Milliarden Euro belaufen. Der Zustand der Immobilien soll katastrophal bis gut sein. Zur Zeit sind den Angaben zufolge 60 bis 80 Immobilien identifiziert worden. Pro Immobilie gründete GPG offenbar eine Gesellschaft. Die Insolvenzverwaltung hat nach der Schilderung in der Gläubigerversammlung 1 Million Dokumente vorgefunden. Weiterhin seien 17.000 Gigabyte Daten gesichert worden. Es soll etwa 15.000 bis 25.000 Anleger geben mit einer Gesamtinvestition von 1 bis 1,5 Milliarden Euro. Die Anleger kommen den Angaben zufolge ausschließlich aus dem Ausland, unter anderem aus England, Irland, Frankreich, Singapur, Südkorea, Japan und Saudi-Arabien. Betroffen seien überwiegend Kleinanleger mit einer Investition ab 10.000 Euro. Viele Anleger waren von einer sicheren Rentenvorsorge ausgegangen.

Dolphin Trust beziehungsweise German Property Group ist in Brandenburg an der Havel nicht nur wegen des Plauer Barockbaus bekannt. Die Immobiliengesellschaft war vor wenigen Jahren auch in das Geschäft der Stadt mit der Pro Seega GmbH eingestiegen, die den Seegarten und die ehemalige Augenklinik in Kirchmöser gekauft hatte.

Das Brandenburger Rathaus hofft, als Folge der Insolvenz die beiden verfallenden Immobilien nun leichter zurückerhalten zu können.

