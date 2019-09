Übergabe: Das Erbe der Dom-Zöglinge

Brandenburg/H

Knud Caesar ist der letzte Zögling der Ritterakademie, der noch aktiv am Domleben teilnimmt. Der 94-Jährige vermacht das Erbe des Vereines der ehemaligen Zöglinge der Ritterakademie (gegründet im Februar 1901) an den Ehemaligenverein des Domgymnasiums, den DomAlumni e.V., der im März 2017 gegründet worden ist. Er selbst war ab 1939 Mitglied der Ritterakademie.

Übergabe mit Grillfest

Anlässlich des jährlichen Ehemaligen-Treffens des Vereins am Samstag, 7. September, soll um 17.30 Uhr eine offizielle Übergabe des Vermögens im Domgymnasium stattfinden. Anschließend gibt es Andacht und Grillfest fortsetzt.

„Das Vermögen des Zöglingsvereins umfasst etwas mehr als 3000 Euro, die ich an den DomAlumni überweisen werde“, sagt Caesar. Alle Urkunden, Schriftstücke sowie das bis zu dreimal jährlich erschienene Informationsblatt „Kurier“ habe er schon vor einiger Zeit an das Domstiftsarchiv übergeben.

Zöglingsverein ist aufgelöst

Da der Verein der ehemaligen Zöglinge aufgrund des hohen Alters der letzten lebenden Mitglieder seine Arbeit einstellen musste, freut es Caesar, dass es erneut einen Verein von Ehemaligen gibt, die ihre Schulzeit am Dom verbracht haben und die Verbundenheit zum Domschulcampus auch über ihre Schulzeit hinaus pflegen wollen. Alljährlich lässt er es sich nicht nehmen, den Gottesdienst und die Zeugnisübergabe für die Abiturienten im Dom mitzufeiern. Da ihm besonders das Fach Geschichte und die historische Bildung der jungen Generation am Herzen liegt, hat er den nach ihm benannten „Knud-Caesar-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Geschichte“ gestiftet, den er mit einer Ansprache verbunden persönlich überreicht.

Neu-Gründung vor zwei Jahren

Bereits zum zehnjährigen Jubiläum des Domgymnasiums im September 2016 hatten Ehemalige angekündigt, dass nach fünf Abiturientengenerationen am Domgymnasium die Zeit für die Gründung eines Vereins der Ehemaligen gekommen sei. Das erfolgte dann im März 2017.

Die DomAlumni setzen sich zum Ziel, den Austausch der ehemaligen Schüler und Mitarbeiter des Domgymnasiums zu fördern, sowie Kontakte zu aktiven Schülern und Mitarbeitern des Gymnasiums zu pflegen. So wollen Vereinsmitglieder jedes Jahr ein Treffen der Ehemaligen organisieren, sich aber auch durch Veranstaltungen, beispielsweise zur Studien- und Berufsberatung, aktiv am aktuellen Schulleben beteiligen. Der Verein will seine Arbeit daher vor allem auf Teams stützen.

Von André Wirsing