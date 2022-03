Brandenburg/H

Tim Freudenberg übernimmt zum 1. Mai 2022 die neu geschaffene Stelle der kaufmännischen Leitung am Domcampus Brandenburg. Zuvor leitete der gebürtige Osnabrücker 15 Jahre lang die Kulturverwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel. Das teilte die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche am Donnerstag mit.

Als kaufmännischer Campusleiter werde Freudenberg das Zusammenwachsen der Evangelischen Grundschule und des Evangelischen Gymnasiums am Brandenburger Dom gemeinsam mit den beiden Schulleitungen zu einem Campus begleiten.

Beide Schulen trägt die Evangelische Schulstiftung in der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO), die nach eigener Aussage größte freie Bildungsträgerin öffentlicher Schulen in der Region Berlin-Brandenburg.

Kulturmanager der Stadt Brandenburg an der Havel

Der 44-jährige studierte Kulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam und machte seinen Master der „European Urban Cultures“ in Manchester, Helsinki und Brüssel. Nach ersten beruflichen Schritten in Glasgow kam er 2007 als Kulturmanager nach Brandenburg an der Havel. Unlängst hatte Freudenberg sein Pensum als Fachdienstleiter Kultur bei der Stadt halbieren lassen.

Tim Freudenberg freue sich auf seine neue Aufgabe, heißt es weiter: „Die kaufmännische Leitung des neuen Domcampus reizt mich sehr, denn ich kann hier sowohl mein vielfältiges Wissen aus dem Kulturbetrieb einbringen als auch meine Erfahrungen bei der Gestaltung von Change Prozessen.“

Tim Freudenberg (links) ist noch der offizielle Waldmops-Beauftragte: 2021 übergaben VfL-Vorsitzende Andreas Ansorge und Ideengeberin Antje Martin den Scheck aus dem Erlös des Mopslaufes. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Schulstiftung, Frank Olie, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Freudenberg einen so erfahrenen Manager für die Bildungsarbeit an unseren zwei Schulstandorten gefunden haben. Das Zusammenwachsen zu einem Domcampus ist eine Herausforderung für die ganze Schulgemeinschaft und bedarf eines guten Managements.“

Domcampus vereint zwei Schulen in Brandenburg an der Havel

Der neu entstehende Domcampus vereine die Evangelische Grundschule Brandenburg mit dem Evangelischen Domgymnasium zu einem Campus. Dadurch entstünden für die 268 Schülerinnen und Schüler der zweizügigen Grundschule und die 320 Schülerinnen und Schüler des zweizügigen Gymnasiums viele strukturelle Vorteile.

Die insgesamt rund 58 Lehrkräfte unterrichten bereits teilweise an beiden Schulen. Der Campus fördere die Zusammenarbeit der beiden Kollegien, erleichtere die Übergänge und erweitere das Bildungsangebot der beiden Schulen, teilt die Pressestelle der Schulstiftung mit.

Auch das gehörte zu seinem Job bei der Stadt: Zusammen mit Thomas Schulz (links) kontrollierte Tim Freudenberg im Frühjahr 2020 als Corona-Streife die Maßnahmen zur Eindämmungsverordnung. Quelle: André Großmann

Die Evangelische Schulstiftung in der Landeskirche trägt nach eigenen Angaben 33 öffentliche Schulen an 25 Standorten in Berlin und Brandenburg. Der größte freie Bildungsträger der Region beschäftige über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermögliche mehr als 10.000 Schülerinnen und Schülern das Lernen. Die Schulen der Schulstiftung seien offen für alle Kinder, unabhängig ihrer kulturellen, religiösen oder sozialen Herkunft, heißt es weiter.

Von MAZonline