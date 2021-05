Brandenburg an der Havel - Dominsel: Wo Radfahrer in Brandenburg an der Havel auf verlorenem Posten kämpfen

Radfahrer auf der Dominsel haben die Wahl: Sie können mit im Stau stehen und die Abgase einatmen. Oder sie schieben ihr Rad den Kilometer. Oder sie lassen sich von Domlinden und Mühlendamm vertreiben.