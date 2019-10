Brandenburg/H

Was für ein Auftritt! Mit Gesang zu schmissigem Akkordeonspiel und einer Stalllampe zogen Puppenspielerin Sabine Zinnecker in einem verführerischen roten Kleid und der Musiker Dietmar Staskowiak in die Studiobühne ein. Auf dem Programm stand „Don Quichote“, ein Gastspiel des Dorftheaters Siemitz unter der Regi...