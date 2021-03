Brandenburg/H

Ein 42 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel muss sich aktuell vor dem Schöffengericht Brandenburg verantworten, weil er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Potsdam gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen hat.

Die Staatsanwältin wirft dem vorbestraften Dachdecker Handel mit verbotenen Anabolika vor, die in der Sport- und Bodybuilder-Szene verbreitet sind. Damit habe er sich Einnahmen erschließen wollen.

Bisher hat sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein wichtiger Zeuge bestreitet vor Gericht inzwischen, was er gut zwei Jahre zuvor bei der Polizei ausgesagt hat.

Das noch nicht abgeschlossene Strafverfahren im Amtsgericht Brandenburg/Havel findet ein ungewohntes Publikum. So viele muskelbepackte und überwiegend stark tätowierte Männer sind selten in den Zuschauerreihen des Gerichts zu sehen.

Auch der Angeklagte ist von beeindruckender Gestalt. Er hat die Mittlere Reife und einen Beruf, leider aber auch Vorstrafen, die zu mehrjährigen Gefängnisaufenthalten geführt haben. Seit mehreren Jahren ist er aus der Haft entlassen und berufstätig.

Zu den Vorwürfen schweigt der der Vater zweier Kinder vorerst. Seine Verteidigerin Verena Duchow hält die Beweislage offenbar für schwach. Sie spricht von „misslungener Recherche“ und einer Polizeiarbeit, wie sie sie noch nicht gesehen hat.

Belastungszeuge

Die Staatsanwältin stützt ihre Anklage im Wesentlichen auf die polizeiliche Vernehmung von Maik G. (47), der sich in einem späteren Verfahren auch noch wegen illegalen Handels mit Dopingmitteln verantworten muss.

Maik G. wurde im Jahr 2018 von der Polizei observiert und seine Telefonate abgehört. Das Landeskriminalamt wusste daher, dass er regelmäßig nach Polen fährt, um dort den Erkenntnissen zufolge in Deutschland verbotene Feuerwerkskörper und Anabolika zu kaufen und einzuführen.

Im November 2018 halten Beamte sein Auto in Brandenburg an der Havel an und filzen den Mann. Im Wagen finden sie, was sie vermuten: Substanzen aus der Gruppe der anabolen Steroide, Dopingmittel und Arzneistoffe, die in bestimmten Kreisen missbräuchlich verwendet werden, um Muskeln aufzubauen und die eigene Leistung zu steigern.

Mittel aus der Tiermast

Testoviron, Nandrolon, Trenbolon, es gibt eine Vielfalt von Präparaten, von denen einige im Ausland auch in der Tiermast eingesetzt werden. In Deutschland sind sie verbotene Dopingmittel.

Auf die Durchsuchung des Autos folgt die Durchsuchung der Wohnung in der Magdeburger Landstraße. Maik G. ist kooperativ, er übergibt den Kriminalbeamten eine Kiste mit Dopingmitteln. Auf einem losen Zettel, den die Beamten ebenfalls finden, steht ein Vorname.

Für die Polizei scheint aufgrund abgehörter Telefonate klar, wer gemeint ist: der 42 Jahre alte aktuelle Angeklagte. Der Vernehmungsbeamte konfrontiert Maik G. mit dem vollständigen Namen des mutmaßlichen Dopingmittelhändlers. Denn der ist „einschlägig bekannt bei allen Abteilungen der Polizei“, wie es vor Gericht heißt.

Zeuge bestreitet seine alte Aussage

Laut dem Vernehmungsprotokoll bestätigt der mutmaßliche Dopingdealer, dass die eingeführte Ware für den B. bestimmt ist, der sie bei ihm bestellt habe. Obwohl er damals jede Seite des Protokolls als korrekt abzeichnet, bestreitet der Zeuge diese Beschuldigung heute vor dem Schöffengericht.

Er habe damals zu seiner Nachtschicht gemusst und daher einfach unterschrieben, das sei dumm gewesen, erklärt er der vorsitzenden Richterin. Sie fragt ihn, ob er Angst habe, wahrheitsgemäß auszusagen.

Polizist angeblich ein „Feiertyp“

Der Zeuge bestreitet das, widerruft seine damalige für den heutigen Angeklagten belastende Aussage mehrfach oder kann sich an bestimmte Sachverhalte angeblich nicht mehr erinnern. Er lässt das Gericht wissen, dass die Atmosphäre der Polizeivernehmung vertraulich gewesen sei. Schließlich habe er den Beamten gekannt, denn der mache auch Sport und sei auch so ein Feiertyp.

Besagter Polizist fällt wenig später als weiterer Zeuge im Doping-Prozess fast aus allen Wolken, als die Richterin ihn mit den Einlassungen von Maik G. konfrontiert.

Anabolika Anabolika fördern das Muskelwachstum, indem sie den Proteinaufbaus steigern. Bekannte Anabolika sind anabole Steroide und Testosteron. Nebenwirkungen oft Herz-Kreislauf-Beschwerden und Schäden an der Leber. Männer können impotent werden. Das Sexualhormon Testosteron kommt beim Mann und der Frau vor. Es baut Muskeln auf, fördert aber auch dominante und aggressive Verhaltensweisen. Männer, die testosteronhaltige Substanzen einnehmen, riskieren als Nebenwirkungen, das Herzrhythmusstörungen auftreten, Leber- und Nierentumoren gebildet werden und sich der Cholesterinspiegel verschlechtert.

Der Beamte versichert dem Gericht, dass er G. nicht privat kenne, er die Sportgeräte bei seiner Polizei-Hundertschaft in Potsdam nutze, sich nicht in der Clubszene in Brandenburg an der Havel bewege und mit Kind und Kegel gar keine Zeit zum Feiern habe.

Die Beweisaufnahme in diesem Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, daher wird noch weiter verhandelt.

Von Jürgen Lauterbach