Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel sind nach amtlicher Statistik doppelt so viele Frauen und Männer pflegebedürftig wie zehn Jahre zuvor. Das geht aus der aktuellen Datensammlung der brandenburgischen Landesregierung zum Thema Pflege hervor. Abgebildet wird der Zeitraum zwischen 2009 und 2019.

In dem genannten Zeitraum ist die Zahl der pflegebedürftigen Einwohner der Stadt ziemlich gleichmäßig von Jahr zu Jahr gestiegen. Darin spiegelt sich die generelle Entwicklung, die das Sozial- und Gesundheitsministerium im Land als Alterung der Bevölkerung bezeichnet.

Die Bevölkerungsgruppe der mehr als 80-Jährigen steigt absehbar auch in Brandenburg an der Havel und damit wird auch deren Anteil an der leicht zurückgehenden Einwohnerzahl größer.

Doppelt so viele Pflegebedürftige

Im Jahr 2009 galten 2184 Menschen in Brandenburg an der Havel der amtlichen Pflegestatistik zufolge als pflegebedürftig. Zehn Jahre später sind es 4181 Frauen und Männer, also rund 2000 mehr.

Damit sind 5,8 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt im Jahr 2019 pflegebedürftig gewesen und die Landesregierung erwartet, dass diese Entwicklung anhalten wird. Brandenburg an der Havel knapp liegt damit unter dem Landesdurchschnitt von 6,1 Prozent, jedoch über dem Bundesdurchschnitt von 5,0 Prozent.

Die Kurve geht noch oben. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl pflegebedürftiger Frauen und Männer in Brandenburg an der Havel sehr deutlich gestiegen. Quelle: Land Brandenburg/Daten und Fakten zur Pflege in Brandenburg an der Havel

Besonders stark ist in der kreisfreien Stadt die Anzahl pflegebedürftiger Frauen in dem genannten zehnjährigen Zeitraum gestiegen, nämlich von 1421 auf 2610. Das bedeutet eine Zunahme um knapp 84 Prozent.

Bei den Männern stellen die Pflegestatistiker gleichzeitig mehr als eine Verdoppelung fest. Aus den 763 pflegebedürftigen Männern im Jahr 2009 sind statistisch 1571 zehn Jahre später geworden.

Hochbetagte Frauen leben oft allein

Landesweit ist es so, dass deutlich mehr Frauen als Männer im Alter auf Pflege angewiesen sind. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Zum einen haben Frauen eine höhere Lebenserwartung. Als weiteren Grund führt die Landesregierung an, dass hochbetagte Frauen deutlich häufiger alleine leben als hochbetagte Männer.

Nicht selten ist es so, dass Frauen ihre Männer bis zu deren Tod pflegen und dann allein sind, wenn sie selbst Pflege benötigen.

Das Risiko der Pflegebedürftigkeit nimmt mit dem siebzigsten Lebensjahr deutlich zu und steigt in den höheren Altersgruppen dynamisch an. In Brandenburg an der Havel ist der Anteil pflegebedürftiger Menschen in den Altersgruppen 70 plus aber deutlich geringer als im Landesdurchschnitt.

60 Prozent brauchen keine Pflege

Brandenburg an der Havel sticht im Landesvergleich mit einem weiteren Merkmal hervor. Denn immerhin fast 60 Prozent der Bewohner im Alter zwischen 85 und 90 Jahren kommen offenbar ohne Pflege aus, meistern ihr Leben also ohne Leistungen der Pflegeversicherung.

Ein hoher Pflegegrad und ein hohes Alter bedeuten in Brandenburg an der Havel nicht zwangsläufig, dass die Menschen in einem Pflegeheim stationär versorgt werden müssen. Fast 75 Prozent der pflegebedürftigen Frauen und Männer können ambulant betreut werden. Jenseits der 90 Jahre sind es immerhin noch 57 Prozent.

Herausforderung für die Stadt

Der Anteil pflegebedürftiger Menschen an der Gesamtbevölkerung in Brandenburg an der Havel ist also spürbar. Aber in allen Altersgruppen fällt er geringer aus als im Landesdurchschnitt.

Darauf ausruhen kann sich die Kommune aus Sicht des Landes allerdings nicht. Denn bei gleichzeitiger Alterung und Schrumpfung der Wohnbevölkerung wird der Anteil pflegebedürftiger Menschen auch dort unweigerlich steigen.

Von Jürgen Lauterbach