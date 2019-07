Mit einem großen Imagegewinn für die gesamte Havelregion endete am 11. Oktober 2015 die erste dezentrale Bundesgartenschau. In 177 Tagen lockten die fünf Buga-Städte Brandenburg an der Havel, Premnitz, Rathenow, Amt Rhinow/Stölln und die Hansestadt Havelberg mehr als eine Million Besucher in die insgesamt 53 Hektar großen Buga-Ausstellungsflächen der Havelregion.

Über 80 Kilometer der naturnahen Havelflusslandschaft sind durch die Buga 2015 europaweit bekannt geworden. Zum ersten Mal wurden gärtnerische, touristische und städtebauliche Aspekte von 5 Standorten eng miteinander verzahnt. Überall wurde vorhandene, oftmals historische städtebauliche Substanz bewahrt, aufgewertet und weiterentwickelt.

Insgesamt wurden mehr als 3,5 Millionen Pflanzen, Bäume und Sträucher präsentiert. Dreiunddreißig Firmen haben geholfen diese Anzahl Pflanzen zu liefern und sie in den Parks zu positionieren. Täglich arbeiteten mehr als 50 gärtnerische Fachkräfte der drei Pflegefirmen daran, das Gesamtgelände in tadellosem Pflegezustand zu zeigen.

Der Pflegezustand wurde aus der Fachperspektive durchgehend als sehr gut eingestuft. Gäste bestätigten dies immer wieder bei Feedbacks und in einer Besucherumfrage der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft.