Douglas-Filiale bleibt erhalten

Brandenburg/H

Gute Nachrichten aus Düsseldorf, dem Firmensitz der Parfümeriekette Douglas: „Unsere Filiale in Brandenburg an der Havel in der Sankt-Annen-Galerie ist von den aktuellen Schließungen nicht betroffen“, sagt eine Unternehmenssprecherin auf MAZ-Anfrage. Das Geschäft ist seit der Eröffnung des Einkaufszentrums 2008 mit einer Ladenfläche von 220 Quadratmetern vor Ort.

Aktuell ist wegen der Pandemie-Beschränkungen ohnehin geschlossen, danach wird aber wieder aufgemacht, heißt es aus Düsseldorf.

Mehr als 50 Läden wohl zu

Verunsicherung hatte sich in den vergangenen Tagen breit gemacht: Die Parfümeriekette Douglas plant angesichts des Siegeszuges des Online-Handels Filialschließungen in Deutschland und Europa. Wie das „Manager Magazin“ berichtete, sollen in Deutschland mehr als 50 der 430 Filialen dauerhaft schließen. In Europa insgesamt sollen demnach bis zu 500 der knapp 2400 Standorte wegfallen. Das Branchenfachblatt „Lebensmittel Zeitung“ berichtete, die Schließungswelle könne sogar „mehr als 500 Filialen“ betreffen.

Nachfrage ändert sich

Douglas-Chefin Tina Müller hatte bereits im vergangenen Sommer betont: „Die Kundennachfrage ändert sich. Es gibt einen Trend weg vom stationären Einkauf zum Online-Shopping. Diesem Strukturwandel müssen wir Rechnung tragen, indem wir das Filialnetz überarbeiten.“

Von André Wirsing