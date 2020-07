Drama und Experimente: So startet das Sommerkino im Slawendorf

Brandenburg/H

Geschichten von Liebe und Verrat eröffnen im Drama „Undine“ das Sommerkino im Slawendorf. Zuschauer erleben die Schauspielerin Paula Beer vom 6. bis 8. August in der Rolle der Undine.

Alte und neue Liebe

Für die Berlinerin bricht eine Welt zusammen, als sie ihr Freund Johannes verlässt. Doch dann begegnet sie dem Industrietaucher Christoph und verliebt sich in ihn. Er spürt, dass Undine vor etwas davonläuft.

Sie muss sich einem Fluch stellen, wenn sie ihre Liebe nicht verlieren will. Der Film wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben und ist im Juli in den deutschen Kinos gestartet.

Sommerkino mit Corona-Regeln

Am 7. Juli kommt Regisseur Christian Petzold zum Filmgespräch ins Slawendorf. Hank Teufer veranstaltet als künstlerischer Leiter des Event-Theaters das Sommerkino. „Dieser Ort ist romantisch und wir zeigen auf einer vier Meter hohen und sechs Meter breiten Leinwand besondere Filme. Hier haben die Bäume und Holzhütten ihren besonderen Charme“, sagt der Schauspieler.

Erstmals gelten beim Sommerkino neue Corona-Regeln. So dürfen 120 Besucher zeitgleich auf das Gelände des Slawendorfs. Ein Einweiser zeigt den Gästen ihre Plätze und markiert mit Sprühkreide die Bereiche für Besucher.

Für Zuschauer aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten gelten Mindestabstände von 1,5 Metern, Desinfektionsmittel stehen bereit. Da es keinen Caterer für das Sommerkino gibt, können Gäste ihre Getränke und Snacks mitbringen, auch Liegestühle sind erlaubt.

Chaotische Reise und ein Experiment

Vom 13. bis 15. August erleben Zuschauer den Film „Ich war noch niemals in New York“. Dabei will Fernsehmoderatorin Lisa ihre demente Mutter einfangen. Sie ist aus dem Krankenhaus geflohen und will mit dem Kreuzfahrtschiff spontan nach New York reisen. Doch dann legt die „MS Maximiliane“ ab und eine chaotische Reise beginnt.

Vom 20. bis 22. August sehen Brandenburger beim Kinosommer den erfolgreichsten deutschen Film des Kinojahres 2019, die Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Darin starten drei Frauen und vier Männer beim Abendessen ein Experiment.

Jeder legt sein Handy in die Mitte des Tisches und teilt mit, welche Bilder oder Nachrichten er aufs Smartphone bekommt. Das Projekt führt zu peinlichen Situationen und Überraschungen.

Ende der Langeweile

Zum Abschluss des Sommerkinos läuft vom 27. bis 29. August „Enkel für Anfänger“. In der Komödie vereint Karin, Gerhard und Philippa nicht nur das Rentenalter, sondern auch die Angst vor der Langeweile im Alltag.

Die quirlige Philippa hat aber vorgesorgt und kümmert sich als Paten-Oma um betreuungsbedürftige Kinder aus der Nachbarschaft. Es ist eine Aufgabe, die auch Karin und Gerhard noch herausfordert.

Info: Das „ Sommerkino im Slawendorf“ startet am 6. und endet am 29. August. Alle Filme laufen ab 21.30 Uhr. Infos und Tickets gibt es hier.

Von André Großmann