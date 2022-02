Dramatische Personalsituation: Verkehrsbetriebe Brandenburg streichen Fahrplan zusammen

Brandenburg/H

Wenn keine Fahrer da sind, bleiben Busse und Bahnen im Depot und Brandenburger, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, stehen im Regen. So ein Szenario droht aktuell ganz konkret bei den Brandenburger Verkehrsbetrieben. Der Grund: eine enorme Zahl an Krankmeldungen unter dem Fahrpersonal.

Ausfälle im Nahverkehr ab 14. Februar

„Wir möchten rechtzeitig über mögliche Ausfälle von Fahrplanfahrten informieren“, heißt es in einem Freitag veröffentlichten Schreiben der Vbbr. Und weiter: „Aufgrund der anhaltenden und stetig steigenden Personalausfälle bei den Verkehrsbetrieben Brandenburg an der Havel sind wir ab Montag, 14. Februar, wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, alle planmäßigen Fahrplanfahrten abzudecken.“ Das Unternehmen sei sich bewusst, dass mit jeder nicht gefahrenen Fahrplanfahrt Fahrgäste nicht wie gewohnt ihr Fahrtziel erreichen.

Die voraussichtlich ausfallenden Fahrplanfahrten betreffen vor allem städtische Buslinien. So werden aller Voraussicht nach in der kommenden Woche auf den Linien B, C, D, H, N1, N2 und 2 sowie auf der Straßenbahnlinie 6 Fahrten ausfallen müssen.

Die betroffenen Zeiten haben die Verkehrsbetriebe auf ihrer Webseite unter www.vbbr.de aufgelistet. Betroffen sind alle Tageszeiten vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Wann eine Entschärfung der Situation zu erwarten ist, ist derzeit nicht bekannt.

Von Philip Rißling