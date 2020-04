Draußen im Tierpark Brandenburg vergisst man alle Sorgen

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Donnerstag, 2. April:

Während die Zahl der Infektionsfälle in unserer Stadt nun ziemlich schnell steigt, schaue ich ständig in mein Mail-Postfach. Vor allem ein Absender interessiert mich: die ILB, die Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Vor über eine Woche habe ich gegen 11 Uhr früh den Antrag gestellt. Etwa eine halbe Stunde später bekam ich die Eingangsbestätigung mit dem Hinweis, die Bearbeitung würde etwas dauern und man solle nicht nachfragen.

Bis heute ist nichts angekommen – weder Geld, noch eine Bewilligung oder eine Ablehnung. Und so warte ich weiter. Die haben ja auch mit 45.000 Anträgen viel zu tun.

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Stephan Boden berichtet aus seinem Alltag. Quelle: Stephan Boden

Ich habe noch das Glück, dass meine Verluste teilweise etwas zeitversetzt ankommen. Amazon bezahlt mich immer 60 Tage nach Abrechnungszeitraum. Daher kam diesen Monat noch eine normale Abrechnung rein, ab Juni dann wird es sehr, sehr eng. Anders sieht es in meinem eigenen Webshop aus, über den ich meine Bücher signiert anbiete. Dort ist Stillstand. Ich kann auch derzeit keine gedruckten Bücher verkaufen, weil die Produktion aller Titel fast ganz runtergefahren wurde. Ich lasse die Bücher über Amazon produzieren und habe immer nur geringe Bestände, weil ich nicht so viele liquide Mittel binden will und die Nachbestellungen immer innerhalb von drei Tagen hier sind. Nun dauert es bis Mitte Mai.

Ich kann meine Unkosten also noch gerade so bezahlen. Jedenfalls bis Ende Mai, eBooks kauft irgendwie kaum jemand.

Deshalb geht es mir gar nicht darum, die Soforthilfe so schnell wie möglich zu bekommen, sondern darum, dass der Antrag überhaupt bewilligt wird. Wird er das nicht, ist das für mich eine Katastrophe. Auch angesichts der Tatsache, dass ich im Mai Vater werde, mehr Verantwortung habe und auch höhere Lebenskosten.

Ich bin jetzt mal ganz transparent: Ich hätte natürlich den Höchstsatz beantragen können. Das werden die meisten sicherlich beantragen. Habe ich aber nicht. Ich habe meine Verluste auf die nächsten drei Monate mit etwa 1500 Euro pro Monat berechnet. Das sind die Einbußen, die ich absehen kann. Alles andere ist sehr abstrakt zu berechnen.

So sind Lesungen abgesagt worden, sowie eine Messe, auf der ich sechs Vorträge halten sollte. Abgesehen davon war das Interesse der Medien an meinem neuen Buch über die Erfahrung, von Berlin nach Brandenburg zu ziehen, riesengroß.

Es waren noch einige TV-Auftritte in Planung sowie Berichte in den Zeitungen und Magazinen.

Das ist nun alles weggefallen. Im neuen Stadtmagazin ist ein großer Bericht über das Buch. Es liegt in Kneipen, Cafés und Restaurants aus. Und die haben geschlossen. Dennoch habe ich nicht den Höchstsatz an Hilfe beantragt. Warum nicht? Weil ich es nicht ausnutzen will und wir als Gemeinschaft das auch alles zurückzahlen müssen.

Deshalb werde ich übrigens auch wütend, wenn ich sehe, dass Leute bei Twitter stolz darüber berichten, demnächst bald mit “neun steuerfreien Riesen steil gehen zu können”. Leute, die vielleicht drei Mal im Jahr in Berlin irgendwo als DJ auflegen und niemals überhaupt 9000 Euro verdienen.

Einen dieser Typen habe ich auf Twitter angeschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass er eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und die Finanzämter das im kommenden Jahr sicherlich nachprüfen werden. Er hat kurz darauf den Tweet gelöscht.

Es ist halt leider so: Manche nutzen diese Sache vollständig aus, während die Cafébetreiber, Einzelhändler, Friseure und Kleinunternehmer händeringend auf das Geld warten, um ihre Mieten, Löhne und Krankenversicherungen zahlen zu können.

Bevor ich noch wütender wurde, haben Anja und ich wieder den Hund eingepackt und sind aufs Land gefahren. Wir haben eine wundervolle Stelle gefunden. Dort war es fast wie im Tierpark und wir sahen Störche, Adler, Möwen, Gänse, Kraniche, Pferde, Ziegen, Rehe, Falken und Straußen. Ja, ernsthaft: echte Straußenvögel. Das volle Tierprogramm. Dazu ein Himmel der aussah wie das Hintergrundbild von Windows.

Es ist wie immer: Drei Stunden in der Brandenburger Natur und dir rutscht dieses ganze Krisendingens so derbe den Buckel runter. Was bedeutet schon Geld? Wir haben ja uns und alles drumherum.

Von Stephan Boden