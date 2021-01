Ziesar

Im Zuge des Corona-Ausbruchs im Pflegeheim Dahlen bei Ziesar sind drei der Bewohner gestorben. Das teilte am Donnerstag Karina Knoppe mit, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Brandenburg an der Havel, das Träger des Wohnheimes ist. Bei den drei Verstorbenen handelt es sich um über 80-Jährige mit schweren Vorerkrankungen an Herz und Lunge.

Rund zehn Tage vor Weihnachten ist es in der Einrichtung zu einem Corona-Ausbruch mit zunächst elf, später dann 13 Infizierten bekommen. Ausgegangen waren die Infektionen wohl von einer Bewohnerin, die am 9. Dezember aus einer Klinik entlassen worden war, deren Corona-Infektion aber lange unbemerkt blieb, weil ein Test zunächst negativ war. Erst als die Frau wieder zurück ins Krankenhaus kam, weil es ihr immer schlechter ging, brachte ein neuerlicher Test den Befund an den Tag. Unter ihnen waren sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. Im Pflegeheim Dahlen wohnten damals 68 Männer und Frauen, mehr als 60 Beschäftigte umsorgen sie.

Anzeige

Der Ausbruch sei glücklicherweise abgeebbt, sagt Karina Knoppe. „Die Situation hat sich deutlich beruhigt. Wir hoffen, dass wir ab morgen als corona-frei gelten.“ Es seien letzte Tests terminiert und man hoffe, dass sie alle negativ seien. „Wir sind vorsichtig optimistisch.“

Zwei der Bewohner starben im Krankenhaus, einer im Heim. Auch Mitarbeiter seien von schweren Verläufen betroffen gewesen, so die Geschäftsführerin. Sie litten teils an extremer Schwäche. Andere, darunter auch Bewohner, seien nahezu symptomfrei oder nur fiebernd gewesen.

Warten auf Impfungen

Die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt aus Ziesar sei sehr gut gewesen. Es seien ständig Testungen durchgeführt worden, sagte Knoppe. Sie hofft nun ebenso wie die Bewohner und Mitarbeiter in Dahlen, dass bald ein Impfteam das Haus besucht. „Wir versuchen seit 1. Januar, einen Impftermin zu bekommen“, so die ASB-Chefin.

Eine Mitarbeiterin in Dahlen beschreibt die Stimmung als traurig und angespannt. „Jeder Tag ohne Impfung ist ein verlorener Tag und kann Menschenleben kosten“, sagt sie. „Es ist ein menschlicher Skandal, das die Impfung so schleppend anläuft und hier noch kein Impfteam war.“ Im Heim sei alles vorbereitet. „Wir könnten jederzeit beginnen.“

Von Marion von Imhoff