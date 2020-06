Brandenburg/H

Ihre Freunde geben Helga Weitland in Zeiten der Corona-Pandemie Kraft. Jeden Tag sitzt die Brandenburgerin mit Eva Radeske und Günther Lutz in der Cafeteria der Jedermann-Pflegeeinrichtung.

256 Jahre Lebenserfahrung

Das Trio mit 256 Jahren Lebenserfahrung hat sich im Betreuten Wohnen zwar nicht gesucht, aber gefunden. „Unsere gemeinsame Zeit ist eine große Erleichterung. Wenn die beiden nicht da wären, würde ich mich wohl in mein Zimmer zurückziehen oder durch die Räume geistern und nach Ablenkung suchen. Zu dritt ist das aber völlig anders. Wir sagen uns ehrlich die Meinung, finden immer neue Gesprächsthemen und das ist viel wert“, sagt Helga Weitland.

Anzeige

Eva Radeske (links) und Helga Weitland genießen jeden gemeinsamen Moment. Quelle: André Großmann

Weitere MAZ+ Artikel

Bis zu 90 Prozent weniger Besucher

Die 87-Jährige ist an Demenz erkrankt und gibt offen zu, dass ihre „Erinnerungen gelegentlich verschwimmen“. Sie spricht mit Pflegedienstleiterin Nadyne Bilau über den Alltag in Zeiten des Coronavirus. Die 40-jährige Brandenburgerin betont, dass sich die Zahl der Besucher in der Pflegeeinrichtung in den letzten Wochen und Monaten um bis zu 90 Prozent verringert hat.

Angst vor der Einsamkeit

„Einige Angehörige hatten Angst, ihre Eltern zu infizieren. Sie haben vorsichtshalber nur an die Scheibe am Eingang geklopft, den Mitarbeitern Lebensmitteleinkäufe überreicht und auf Besuche verzichtet. Die Angst vor dem Verlust der direkten sozialen Kontakte und einer Vereinsamung ist für einige Bewohner natürlich nicht einfach“, kommentiert Bilau.

107 Menschen leben aktuell in der Einrichtung. Seit Ende März ist die Tagespflege geschlossen, Ausflüge, Spieleabende, Dampferfahrten und damit kulturelle Abwechslung sind aktuell nicht möglich. Mitarbeiter übernehmen für Angehörige zwischenzeitlich zusätzlich die Hausreinigung und Versorgung von Bewohnern.

Nadyne Bilau hofft, dass die Tagespflege im August wieder öffnet und merkt, wie sehr Helga Weitland der direkte Kontakt zu ihrer Tochter Sonja Hesse fehlt. Die 87-Jährige sagt, wie sie sich fühlt. „Was geht und was nicht, habe ich im Leben gelernt und deshalb jammere ich nicht. Die Beziehung zu ihr ist mir besonders wichtig, denn mein Sohn und mein Mann sind leider kurz nacheinander verstorben“, kommentiert die Rentnerin.

Freundschaft macht glücklich

Sie bleibt optimistisch und telefoniert ein- bis zweimal täglich mit ihrer Sonja. Die ehemalige Deutschlehrerin läuft jeden Morgen von ihrer Wohnung im ersten Stock in die Cafeteria und schaut, ob „der liebe Günther“ und Eva Radeske da sind.

Für Helga Weitland bereichert Freundschaft das Leben. Quelle: André Großmann

Wenn das Trio über die Straßen in Brandenburg an der Havel, den Marienberg und das Mittagessen redet, vergehen die Stunden. Plötzlich nimmt Eva Radeske die Hand ihrer Freundin Helga und sieht ihr in die Augen. „Mir ist klar, wie sehr wir uns und die Gespräche brauchen“, sagt die 85-Jährige. Ihr Ehemann Gerhard Radeske weiß, wie wichtig seiner Frau der direkte Kontakt ist und bringt sie deshalb jeden Morgen von Radewege in die Havelstadt.

Wunsch für die Zukunft

Eva Radeske und Günther Lutz lächeln, als Helga Weitland von den ersten Treffen mit ihrer Tochter Sonja erzählt und neue Ausflüge mit Enkeln und Urenkeln plant. „Wir freuen uns für sie, wenn gute Dinge passieren, sagt der 84-Jährige.

Die drei Senioren sehen sich an und haben noch einen gemeinsamen Wunsch. „Ich hoffe, dass wir uns so lange wie möglich treffen können und viel Zeit zusammen verbringen. Diese Freundschaft bereichert unser Leben und ist wunderbar. Wir vertrauen uns und wissen immer, woran wir sind“, sagt Helga Weitland.

Von André Großmann