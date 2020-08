Drei Fragen an Wigald Boning

Brandenburg/H

Der erste Auftritt im Juni musste nicht wegen Corona, sondern wegen Unwetters abgesagt werden. Nun hat es endlich geklappt, dass Wigald Boning in Brandenburg an der Havel auftreten konnte.

Herr Boning, wie fühlt sich das an, nach so langer Zeit wieder einmal vor 55 Menschen aufzutreten, wenn man doch Größeres gewohnt ist?

Es fühlte sich durchaus voll an, die Gästezahl muss ja auch zur Größe des Ortes passen. Eines der schönsten Konzerte hatte ich einmal mit einem Kollegen im Pariser Bistro „Le Chansonnier“ vor genau null Leuten. Die hatten dort einfach vergessen, den Auftritt zu plakatieren. Wir haben so getan als sei es voll und hatten einen genialen Auftritt. Das Brandenburger Publikum ist super, sehr verständig und humorvoll.

War die lange Corona-Pause auch eine Chance für die Kreativität?

In gewisser Weise ja. Aber ich lebe zusammen mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern, da ist es nicht langweilig. Dennoch habe ich in dieser so merkwürdigen Zeit Tagebuch geführt, will mich damit beschäftigen und irgendwann ein Buch darüber schreiben.

Wie viele der heute vorgetragenen Verse, Reime und Gedichte sind denn tatsächlich in der jüngsten Zwangspause entstanden?

Sehr wenige, bei mir vielleicht drei, vier Gedichte. Ich mache diesen Wettstreit mit Jürgen Urig schon sehr lange. Aber tatsächlich sind wir erst zum zweiten Mal damit öffentlich aufgetreten. Wir haben tagsüber noch eine sehr lange Dampferfahrt über den Beetzsee und den Plauer See gemacht, dabei ist mir die Idee gekommen, bei einem nächsten Auftritt hier, werden wir viel mehr auf den Ort eingehen.

Von André Wirsing