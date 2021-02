Drei Gemeinden schaffen mehr: Beetzsee-Dörfer gründen Bauhof

Beetzsee

Sie schieben Schnee, leeren Papierkörbe, fahren Laub ab, mähen den Rasen. Das ganze Jahr über haben Gemeindearbeiter alle Hände voll zu tun. Die drei Gemeinden Beetzsee, Beetzseeheide und Päwesin wollen in Zukunft Technik und Personal unter dem Dach eines Bauhofs bündeln. „Die Initiative für eine Umstrukturierung ist von den Bürgermeistern ausgegangen. Ich sehe in einer engen Zusammenarbeit durchaus Synergieeffekte. Schon in der Vergangenheit haben die Päwesiner in der Nachbargemeinde Beetzseeheide bei der Laubentsorgung geholfen“, berichtet Amtsdirektor Guido Müller.

Beetzsee-Bürgermeister Torsten Richter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Torsten Richter, Bürgermeister von Beetzsee, gibt es zur Bildung eines Bauhofs keine Alternative: „Wir wollen runter von den Kosten für externe Dienstleister. Allein schaffen wir es mit unserer derzeitigen Ausstattung nicht. Deshalb müssen wir unsere Kräfte bündeln“, begründete Richter den Vorstoß auf der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch. Für die Grünpflege durch Drittanbieter stellt die Gemeinde Beetzsee jährlich rund 100 000 Euro ein. Einkaufen muss sich die Kommune zum Beispiel die Pflege der großflächigen Wallanlagen in Radewege Nord. Problem: Jede Kommune für sich hat in der Regel nur zwei bis drei Festangestellte. Dazu können befristetete Teilzeitkräfte kommen. „Bei Krankheit und Urlaub ist es schon passiert, dass nur noch ein Mann übrig blieb. Dann geht kaum noch etwas“, so Bürgermeister Richter.

Unterschiedliche Ausstattung

Unterschiedlich sind die technischen Voraussetzungen. Während Päwesin in den vergangenen Jahren relativ viel Geld für seinen Gemeindestützpunkt ausgegeben hat, hinkt Beetzsee hinterher. „Unsere Technik ist in die Jahre gekommen“, räumte Richter ein. Am Geld allein kann es nicht liegen. In dem in dieser Woche verabschiedeten Haushalt für 2021 wird eine Rücklage von knapp einer Million Euro ausgewiesen. Ein neuer Traktor könne jedoch keine Manpower ersetzen, die einen effizienten Einsatz der Technik erst möglich machen würde, so der Bürgermeister.

Auch Päwesin macht beim gemeinsamen Bauhof zusammen mit Beetzsee und Beetzseeheide mit. Immer wieder hat die Gemeinde in Technik für den Gemeindestützpunkt investiert. Auf dem Archivfoto übergibt Bürgermeister Hubertus Kühne einen VW-Transporter Doppelkabine mit Anhänger. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch Päwesin hat bereits Zustimmung signalisiert. „Wir haben das Dreifache von anderen Gemeinden in die Grünpflege investiert. Natürlich gibt es Ängste, Päwesin könne in Zukunft zu kurz kommen. Doch es wird genau Aufgabe des Vorarbeiters sein, den Einsatz der Leute gut zu koordinieren. Außerdem müssen wir alle an die Zukunft denken. Ehrenamtliche Bürgermeister, die voll berufstätig sind, haben kaum Zeit sich mehrfach in der Woche mit der Einteilung von Gemeindearbeitern zu beschäftigen“, sagte Bürgermeister Hubertus Kühne der MAZ.

Vorarbeiter wird gesucht

Die Abgeordneten aus Brielow und Radewege stellten die ersten Weichen in Richtung Bauhof. Sie stimmten mit einer Enthaltung für die Ausschreibung der Stelle eines Vorarbeiters. Die neue Stelle soll in wenigen Tagen ausgeschrieben und beim Amt Beetzsee angesiedelt werden. Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage, die von den Gemeinden Beetzsee, Beetzseeheide und Päwesin anteilig übernommen wird. Die Gemeinde Roskow konnte sich für die Bauhof-Idee nicht begeistern und führt ihre Gemeindearbeiter auch in Zukunft in eigener Verantwortung. Auch in der Gemeinde Beetzsee gab es nachdenkliche Stimmen.

Als ehemaliger Bürgermeister von Beetzsee übergab Rainer Britzmann zuletzt 2017 einen neuen Kommunaltraktor an die Gemeindearbeiter. Quelle: Frank Bürstenbinder

So enthielt sich Rainer Britzmann der Stimme. „Ich bin nicht vom Bauhof überzeugt. Jetzt haben wir unsere Leute noch im Ort. Dann müssen Brielower mal nach Butzow und Päwesiner nach Brielow. Für Beetzsee sehe ich eher Nachteile.“ Ein Bauhof für das gesamte Amt Beetzsee ist jedenfalls nicht in Sicht. Neben Roskow kommt auch für Havelsee eine gemeinsame Bewirtschaftung kommunaler Flächen nicht in Frage. „Wir sind mit unseren Stadtarbeitern in den Ortsteilen gut aufgestellt. Dabei soll es auch bleiben“, sagte Bürgermeister Günter Noack auf Nachfrage.

Von Frank Bürstenbinder