„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Zwei Brandenburger verhalfen Kultfilm zum Erfolg

Brandenburg/H

Der Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört zu Weihnachten wie das „Dinner for One“ zu Silvester. Zum Gelingen des filmischen Meisterwerkes trugen auch Menschen aus der Havelstadt Brandenburg bei: Berol Kaiser-Reka und Dorothea Meissner. Vor 50 Jahren begannen die Dreharbeiten, die MAZ erinnert an die großartigen Künstler.

Kaiser-Rekas Brandenburger Erbe

Was für ein Glück, dass es den Direktor der Freien Musikschule Markus Angelstein gibt. In seiner Schule in der Kurstraße gibt es ein kleines Museum, in dem ein Teil der Sammlung historischer Musikinstrumente seinen Platz gefunden hat, die Berol Kaiser-Reka und sein Vater Paul (1963 gestorben) in vielen Jahrzehnten sammelten, bauten und erfanden und die auch in dem Weihnachtskultfilm zum Klingen gebracht werden.

Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an. Quelle: WDR/DRA/ARD/dpa

Berol Kaiser-Reka verlieh 1972 seine kostbaren historischen Instrumente nur unter der Bedingung für den Defa-Filmdreh in Moritzburgm, dass er immer in der Nähe seiner Schätze bleiben durfte. Die Folge: Er bekam im Film als Dirigent einen Kurzauftritt.

Achten Sie Weihnachten auf die Ballsaalszene! Der Prinz, dem zahllose potenzielle Bräute vorgeführt werden, entdeckt die geheimnisvolle Schönheit: Aschenbrödel. Er spricht sie an: „Darf ich bitten?“ Sie: „Wäre das nicht viel besser mit Musik?“ Ein Wink, und das Orchester auf der Empore reagiert. Der Dirigent Berol steht links und lässt die Violine klingen, die anderen Musiker fallen ein ins Spiel.

Aschenbrödel gehört zu Brandenburg an der Havel

Auch wenn sich Berol Kaiser-Reka, der im Vorjahr seinen 90. Geburtstag feierte, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat: Den Mann mit der großen, kantigen Brille kennt in der Stadt fast jeder. Er ist Teil einer Artisten- und Künstlerfamilie, ein Platz am Steintorturm erinnert an Paul Kaiser-Reka. Vater Paul war ein Musikartist, der in ganz Deutschland bekannt war.

Dorothea Meissner war die deutsche Synchronstimme von Libuse Safranková, dem Aschenbrödel. Quelle: privat

Über viele Jahre sammelten sie historische und skurrile Instrumente. Berol entwickelte zudem eigene Instrumente und baute diese aufwendig. Vater Paul war ein Artist und Show-Mann. Berol ein Musiker, der über 30 Instrumente selbst spielte und auch gern auf der Bühne stand. Aber er liebte auch das Tüfteln, Entwickeln und Bauen.

Defa setzte auf Kaiser-Reka

Das war bei der Defa in Potsdam bekannt. Und als man historische Instrumente als Requisiten für das Aschenbrödel benötigte, war Berol Kaiser-Reka der Mann der Stunde. Zumal das Leipziger Instrumentenmuseum, das sonst Requisiten verlieh, als Leihgeber die Segel strich: Zu oft gingen bei Dreharbeiten Instrumente zu Bruch.

Die Ausstellung in der Musikschule in der Kurstraße zeigt historische und kuriose Musikinstrumente aus der Sammlung Paul Kaiser-Rekas. Quelle: Tobias Wagner

Für Kaiser-Reka war deshalb schnell klar: Er selbst musste dabei sein, wenn mit seinen Instrumenten gearbeitet wurde. An drei Tagen wurde gedreht: alle Musiker waren Komparsen. „Wir kannten uns vorher nicht. Aber ich habe sie ordentlich rangenommen und sehr darauf geachtet, dass die jeweilige Haltung stimmte und wir eine gute Figur machten“, erinnerte sich Kaiser-Reka in der Sächsischen Zeitung.

Große Sammlung in Frankfurt/oder

Der Regisseur habe ihm volle Handlungsfreiheit gelassen. Denn sein Fachwissen über die passenden barocken Instrumente und die perfekte Haltung machten aus Berol Kaiser-Reka den idealen Kollegen für Regisseur Vaclav Vorlicek. Für acht Filme lieh Berol der Defa Instrumente.

Später verkaufte er Teile der Sammlung an das Museum Viadrina in Frankfurt/Oder. Andere Instrumente sind in Brandenburg an der Havel zu bestaunen. Nun lebt der Brandenburger Berol Kaiser-Reka zurückgezogen in Tieckow.

Berol Kaiser-Reka (l.) in Drei Haselnüsse für Aschenputtel Quelle: privat

Was wäre Aschenbrödel ohne die wunderbare Schauspielerin Libuse Safranková – die im Sommer 2021 starb – und ihre verzaubernde deutsche Stimme? Eine Stimme aus Brandenburg an der Havel!

Hier wurde am 18. Juli 1949 Dorothea Meissner geboren. Meissner studierte an den Schauspielschulen Rostock und in Berlin. Theaterengagements hatte Meissner sie unter anderem am Deutschen Theater Berlin und am Volkstheater Rostock und blieb nach 1972 fast 40 Jahre festes Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock.

Aschenbrödels zauberhafte Stimme

In den 1970er Jahren war sie auch in Spielfilmen und in Fernsehfilmen des DDR-Fernsehens zu erleben, beispielsweise im DEFA-Film „Die Russen kommen“ unter der Regie von Heiner Carow. Besonders bekannt wurde sie durch die deutsche Synchronisation der Rolle des Aschenbrödel in dem Weihnachtsklassiker.

Musikschulleiter Markus Angelstein vor der größten Zugposaune der Welt. Quelle: Tobias Wagner

„Das war eine meiner ersten Synchronerfahrungen“, erinnerte sich die Schauspielerin 2008 in einem Video. Der Film habe „eigentlich nur wenig Text“ gehabt. Und welches zauberhafte Stück Filmgeschichte der Defa gelungen sei, sei ihr vollends erst 2006 bewusst geworden, als sie den Kultfilm in einem großen Hamburger Kino sah, nachdem sie ihn zuvor viele Male nur im Fernsehen gesehen hatte.

Berühmte Brandenburgerin

Bis Kurz vor ihrem Tod im Jahr 2010 stand die Brandenburgerin Dorothea Meissner noch auf der Bühne und hat sich wie Berol Kaiser-Reka mit den „Drei Haselnüssen“ auch in Brandenburg an der Havel unsterblich gemacht.

Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar 2022 wird der Film 13 Mal zu sehen sein. Wenn der RBB am 1. Januar den Film zeigt, sind 50 Jahre seit den Dreharbeiten vergangen.

Von Benno Rougk