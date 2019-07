Brandenburg/H

Gleich drei Mal rückte die Polizei im Laufe des Montags zu Diebstählen in Discount-Märkten aus. Am Vormittag meldete sich eine Verkäuferin aus einer Drogerie in der Hauptstraße, weil sie eine 57-jährige Brandenburgerin auf frischer Tat ertappt hatte. Die Frau wollte ohne zu bezahlen eine Pfanne, Ohrringe und verschiedene Kosmetikartikel mitnehmen.

Ebenfalls am Vormittag rief die Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes Polizisten zur Hilfe. Ein 43-Jähriger wollte einen Energydrink aus dem Markt entwenden. Am späten Nachmittag erwischte dann eine Kassiererin in einem Discounter in der Rosa-Luxemburg-Allee einen 20-Jährigen beim versuchten Diebstahl. Der junge Mann wollte sich gleich mit sechs Wodka-Flaschen aus dem Staub machen.

Die geschnappten Ladendiebe konnten nach Feststellung ihrer Personalien zwar nach Hause gehen. Auf alle kommt jetzt aber ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls zu.

Von MAZ