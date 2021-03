Rottstock

Annabell meldete sich nicht. „Sonst blökte sie immer los, wenn ich Hund und Katze fütterte“, berichtet Werner Hellwig. Doch am Mittwochfrüh ließ sich die von der Familie mit der Hand aufgezogene Zibbe nicht blicken. Der Rottstocker entdeckte das Kamerunschaf am anderen Ufer des Kalten Bachs, der seinen Hof vom Nachbargrundstück trennt. In der Nacht war das Tier gerissen, durch das Wasser geschleppt und zur guten Hälfte aufgefressen worden. Der mutmaßliche Wolfsangriff ereignete sich in Sichtweite von Hellwigs Haus. Nicht weit entfernt vom Schlafzimmerfenster der nächste gruselige Fund. Ein Lamm vom letzten Jahr fiel ebenfalls der Raubtierattacke zum Opfer, wie die zahlreichen Trittsiegel belegen. Ein dritter Kadaver sorgte schließlich mitten auf der mit Maschendraht eingezäunten Wiese zwischen B 107 und Wohnhaus für Aufregung – auch der Schafbock lebte nicht mehr. Er wurde mit aufgerissenem Leib gefunden.

Diese Zibbe erlebte den jüngsten Wolfsangriff in Rottstock nicht. Sie wurde von den Raubtieren an das andere Ufer des Kalten Bachs gezogen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Alle drei Schafe gehörten zum Landwirtschaftsbetrieb von Stefan Leue, der einen kleinen Teil seiner Tiere auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern weiden ließ. „Ausgerechnet vor dem Osterfest ist das keine gute Nachricht. Um die Schafe tut es uns sehr leid. Der Zaun allein hat sie nicht geschützt. Strom wollen wir allerdings nicht anlegen, um nicht noch die Kinder zu gefährden“, berichtet der Landwirt, der in Rottstock für seine Dexter-Zucht bekannt ist. Auch in die Rinderherde sind mehrfach Wölfe eingebrochen. Seit ein vom Land geförderter Elektrozaun die Nutztiere schützt, sind weitere Konflikte ausgeblieben. „In diesem Fall hat es mit den Zuschüssen gut geklappt, obwohl ich den immensen Einsatz von Steuergeldern für den Schutz vor Wölfen für Wahnsinn halte. Für ein paar Hobby-Schafe, die uns den Rasen kurz halten, können und wollen wir solch einen Aufwand dagegen nicht betreiben“, so Leue.

Keine Scheu mehr

Was den Rottstockern am meisten Sorge bereitet ist die Nähe des Vorfalls zu menschlichen Siedlungen. Das gerissene Lamm lag nur 20 Meter vom Schlafzimmer der Hellwigs entfernt. „Was 2009 mit dem Auftauchen der ersten Wölfe in Altengrabow für unmöglich gehalten wurde, gehört inzwischen zum Alltag.Wölfe haben ihre Scheu vor uns Menschen verloren“, meint Landwirt Leue. Bei Rottstock grenzen inzwischen die Reviere gleich mehrerer Rudel aneinander. Neben den Altengrabower Wölfen hat sich ein Rudel bei Görzke festgesetzt.

Von Frank Bürstenbinder