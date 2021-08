Drei Schafe in Steinberg gerissen

Steinberg

Die Serie von tödlichen Attacken auf Nutztierbestände im Brandenburger Umland reißt nicht ab. In der Nacht zum Dienstag traf es eine kleine Schafhaltung in der Ortslage von Steinberg. Bei dem mutmaßlichen Wolfsangriff wurden drei von vier Schafe auf einem Privatgrundstück von Familie Nippold gerissen. Getötet wurden der Bock und zwei weibliche Tiere, die tragend waren. Wie sich bei einer Absuche der Einfriedung herausstellte, muss das Raubtier die Zaunanlage untergraben haben. Der Vorfall spielte sich ganz in der Nähe von Scheune und Wohnhaus der Tierhalter hab.

Ziegen in Brandenburg gerissen

Erst vor wenigen Tagen hatten Wölfe auf der Eigenen Scholle in Brandenburg für Unruhe gesorgt. Dort wurden bei einer nächtlichen Attacke vier Ziegen von Jan Neuefeind in einem Wohngebiet gerissen. Davor kam es zu einem Übergriff im nur wenige Kilometer von Steinberg entfernten Köpernitz. Dort verlor Karl-Heinz Heinemann auf einer Weide direkt neben der Kirche zwei Schafe an den Wolf. In Steinberg sind in der Vergangenheit immer wieder Wölfe aufgetaucht. Dabei wurden auch Rinder angegriffen.

Von Frank Bürstenbinder