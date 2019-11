Ehrung für Kunst, Karneval und Politik

Brandenburg/H

Jedes Jahr ehren die Stadtverordneten bis zu drei Personen mit der Ehrenmedaille der Stadt. Gewürdigt werden Menschen, die sich auf politischem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, sportlichem oder humanitärem Gebiet Verdienste erworben haben.

In diesem Jahr ist ein Trio in einer interessanten Mixtur vorgeschlagen: eine Künstlerin, eine Kommunalpolitikerin und ein Karnevalist.

Ana Finta Quelle: Frauke Borchardt

Ana Finta wurde in Luna ( Rumänien) geboren. Als freischaffende Künstlerin fand sie Anfang der 1990er Jahre in Brandenburg an der Havel ihre neue Heimat. Seit dieser Zeit ist sie prägend für die Stiftung Wredowsche Zeichenschule und hat mehr als 1000 Menschen in der Malerei und bildenden Kunst unterrichtet. Ana Finta hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten viele tausende Stunden mit talentierten und aufstrebenden jungen Künstlern in ihrem Atelier verbracht und sie auf ihren Wegen in die professionelle Ausbildung an Kunsthochschulen begleitet. In diesem Jahr feierte Ana Finta ihren 70. Geburtstag. Dieses Jubiläum sei ein passender Zeitpunkt, um ihr beispielgebendes Engagements für das Gemeinwohl zu würdigen.

Lieselotte Martius. Quelle: Rüdiger Böhme

Lieselotte Martius ist Mitbegründerin des Unabhängigen Bürgervereins Plaue und war langjährige Ortsvorsteherin von Plaue. Sie hatte dieses Amt vom August 1994 bis zum Ende Mai 2019, so lange wie kein anderer. Sie leistete als Ortsvorsteherin einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung Plaues in den letzten 25 Jahren. „Sie hat mit Engagement und Augenmaß, Freude und Temperament, Kompromissfreudigkeit und Kompromisslosigkeit für Plaue und seine Bewohner gekämpft. Dafür genießt sie - auch parteiübergreifend - große Achtung weit über Plaue hinaus“, preisen die Einreicher. Zudem war sie langjähriges Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, davon vier Jahre Vorsitzende.

Wolfgang Brust. Quelle: Rüdiger Böhme

Wolfgang Brust ist seit 1972 eines der aktivsten Mitglieder des Brandenburger Karnevals Club BKC. Er hat in verschiedenen Positionen und Funktionen durch sein Engagement dazu beigetragen, diesen traditionsreichen Verein zu stärken und ihn weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einer anerkannten kulturellen Größe werden zu lassen. In der Gestalt seiner verschiedenen Bühnenfiguren verbreitete er nicht nur seine eigene Lebensfreude, als Handwerker, Rentner oder Hauptmann setzte er sich auch kritisch mit seiner Heimatstadt und dem gesellschaftlichen Leben auseinander.

Von André Wirsing