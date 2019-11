Brandenburg/H

Jubel beim 1. Brennaborverein Brandenburg an der Havel: „Unser Besuch bei der Motorworld Classics in Berlin war wieder ausgezeichnet“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. „Der Brennabor Ideal, dessen Ankunft wir vor wenigen Wochen feierten, gewann den zweiten Platz in der Kategorie ,Der Seltenste’.“ Die Oldtimer-Messe in Berlin am vergangenen Wochenende gehört zu den bedeutenden ihrer Art in Deutschland.

Zudem gab es für den Stifter des Brennabors erstmals die Gelegenheit, selbst einmal mit dem Ideal eine Runde zu drehen. In Begleitung von Vereinsmitglied Jürgen Schildhauer fuhr der Mann, der anonym bleiben möchte, über das Sommergarten-Areal auf dem Messe-Gelände unter dem Funkturm.

Zwei der drei Silber-Bären für die Brandenburger Oldtimer-Freunde. Quelle: 1. Brennaborverein Brandenburg an der Havel

Auch Schildhauer konnte sich über einen Preis in Berlin freuen. Sein zum Wohnmobil umgebauter Omnibus Garant wurde Zweiter beim Wettbewerb um „Dit Knuffigste“ Fahrzeug.

Schließlich ging ein weiterer silberner Bär an Stefan Zimmermann aus Brandenburg. Er hatte ein Corona-Motorrad von 1907 aufwendig saniert. Bei der Messe wurde die Maschine Zweite in der Kategorie „Dit Originalste“.

Von Heiko Hesse