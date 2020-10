Brandenburg/H

Einen Schutzengel muss ein dreijähriger Junge gehabt haben bei einem schweren Unfall am Freitagnachmittag in Brandenburg. Das Kind ist in der Bauhofstraße unvermittelt auf die Straße gerannt. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Dort erwischte ihn ein Auto, das gerade langsam vorbeifuhr. Glücklicherweise kam es nur zu einem seitlichen Zusammenprall. „Er stieß gegen den Heckbereich eines vorbeifahrenden Pkw und stürzte zu Boden“, sagte Marko Lange, Dienstgruppenleiter bei der Polizeidirektion West. „Das Auto war sehr langsam unterwegs, sonst wären die Verletzungen sicher schwerwiegender gewesen.“

Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen ins Krankenhaus. Er erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen aufgenommen. Das Kind war in Begleitung eines Elternteils unterwegs.

Von MAZ