Dreiklang von Winterdienst, Impfstoff und Rotwein

Brandenburg/H

Wiebke Weiland. Quelle: Björn Saeger

wieder so semi-gut funktionierte, regte sich im Klinikum niemand darüber auf. Geschäftsführerin Gabriele Wolter berichtete, dass sie in der Neuendorfer Straße mit dem Auto herumrutschte, Rathauschef Steffen Scheller erlebte das in der Gördenallee. Und Chef-Notärztin Wiebke Weiland freute sich darüber, dass es wegen des Glatteises diesmal keine „Kundschaft“ in der Notaufnahme gab. Das mit dem später einsetzenden Winterdienst ist ja erfahrungsgemäß immer so in dieser Stadt, am ersten Tag ist Krise, ab dem zweiten funktioniert’s wieder gut.

Von André Wirsing