Brandenburg/H

Die Angst ist da, wenn Franziska Retzdorf zu ihrem Auto in der Erich-Knauf-Straße läuft. Dreiste Diebe haben die Mutter und ihr sechs Monate altes Baby in Brandenburg-Nord beklaut und ihr alle Wertsachen gestohlen, die in der Wickeltasche lagen.

Franziska Retzdorf legt eine Babyschale ins Auto. Quelle: André Großmann

Handy und Impfausweis sind weg

Jetzt vermisst sie ihre EC-Karte, 60 Euro Bargeld, die Krankenkarten der Kinder, ihren Impfausweis und das Smartphone. „Auf meinem Handy waren viele unersetzliche Bilder von der Geburt unseres Babys. Sie zeigen auch, wie Niclas zum ersten Mal spielt“, sagt sie der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil Vater Christian in Quarantäne war, konnte er nicht bei der Geburt seines Sohnes dabei sein. Deshalb sind die Fotos für ihn besonders wertvoll. Doch wie könnte der Diebstahl abgelaufen sein? Als der Regen prasselte, setzte Franziska Retzdorf ihren Sohn Niclas von der Babyschale in den Nissan und legte anschließend den Kinderwagen in den Kofferraum. Die 30-Jährige wollte gerade losfahren, als ihr auffiel, dass etwas fehlte.

Angst ums Kind

Sie vermisste ihre Wickeltasche, in der alle Wertsachen lagen. „Ich war nicht mal eine Minute am Auto, die Täter haben sehr schnell zugeschlagen. Das sorgt für ein mulmiges Gefühl, man hat Angst ums Kind“, sagt Retzdorf.

Den Täter kann sie auf MAZ-Nachfrage nicht beschreiben. „Ich hatte die Kapuze auf und es hat stark geregnet. Der Diebstahl passierte innerhalb von Sekunden. Man kann die Augen ja leider nicht überall haben“, sagt sie.

Anzeige bei der Polizei

Ihr Partner Christian Neumann, fragt sich, wer eine Mutter mit Baby beklaut. Weil der 37-Jährige zur Tatzeit arbeitet, erfährt er erst nach Stunden vom Diebstahl. Als er am Abend nach Hause kommt, besprechen er und seine Lebensgefährtin die Lage, fahren am nächsten Morgen zur Polizei in der Magdeburger Landstraße und machen eine Anzeige.

Christian Neumann sucht Zeugen des Diebstahls. Quelle: André Großmann

Weil von den Dieben jede Spur fehlt, postet Christian Neumann den Fall auf Facebook und sorgt für Diskussionen. Franziska Retzdorf läuft jetzt ihren Dokumenten hinterher und das erweist sich als schwierig.

Warten auf Dokumente

„Wir hoffen, dass die Stadtverwaltung schnell reagiert. Wir werden Wochen oder Monate auf alle Dokumente warten und das ist eine Belastung für die Nerven“, sagt Franziska Retzdorf. Hoffnung macht ihr die Spende einer Frau aus Hohenstücken. „Wir haben von einer Dame mit großem Herzen eine neue Wickeltasche erhalten. Das ist klasse und macht Mut“, sagt Christian Neumann.

Suche nach dem Handy

Nach der Tat haben er und seine Freundin am Morgen und Abend die komplette Umgebung und auch den Parkplatz vom Norma.Discounter in der Ruppinstraße abgesucht, doch nichts mehr gefunden. Sie geben nicht auf und lassen das Handy bei ihrem Mobilfunkanbieter orten.

„Die letzte Einwahl mit dem Handy meiner Frau soll am Gördensee erfolgt sein. Der Täter hat also ein paar Kilometer zurückgelegt. Ein anderes Mal wurde das Smartphone in der Wilhelm-Meinecke-Straße geortet. Das ist wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagt Christian Neumann.

Ihm ist egal, dass Bargeld fehlt, doch die Bilder seines Sohns sind für ihn einzigartige Erinnerungen, die er gern zurück hätte. „Dafür wäre ich bereit, alles zu tun“, sagt er.

Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, schreiben per Facebook oder per Mail an Chris.Neumann.1984@gmx.de

Von André Großmann