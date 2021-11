Brandenburg/H

Dreiste Schmuckdiebe waren am Donnerstag in Neuschmerzke unterwegs. Die zwei Männer gaben sich in der Berliner Straße als Handwerker aus und behaupteten, dass sie wegen eines angeblichen Rohrbruchs die Leitungen überprüfen mussten.

So gelangte das Duo in das Haus einer 88-jährigen Frau. Während ein Dieb die Dame ablenkte, klaute ein anderer ihren Schmuck. Danach verließen die Täter das Haus und flohen.

Von André Großmann