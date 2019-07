Brandenburg/H

Nichts passiert in einem so großen Haus wie dem Brandenburger Theater ohne Strom – in den Werkstätten, auf den Bühnen, bei Veranstaltungen im Haus oder auf Freilichtbühnen. Allein für die Beleuchtung, Beschallung und Aussteuerung des Sinfonie-Konzertes an der Regattastrecke benötigt das versierte Technikerteam hunderte Meter dicker sogenannter KV-Kupferleitungen, die sortiert im Theater gelagert werden. Gelagert wurden. Denn sie sind weg.

Zumindest viele von ihnen. Auf Nachfrage der MAZ bestätigte die Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters ( BT) Christine Flieger, dass sich augenscheinlich mehrfach Buntmetalldiebe zum Theater Zugang verschafft haben und hunderte Kilogramm Kupferkabel gestohlen hätten.

Kabel von bis zu 200 Meter Länge

Wie Polizeisprecher Marco Bergholz sagt, sei am 14. Juni eine Anzeige eingegangen, wonach Diebe Kabelstränge von bis zu 200 Meter Länge aus Stromverteilern und -Zählern abgetrennt hätten und die Geräte dabei unbrauchbar gemacht hätten.

Wie es aus Mitarbeiterkreisen des BT heißt, seien zudem an anderen Stellen gelagerte Technikkabel ebenso verschwunden.

Dreist: Nachdem der Diebstahl der Leitungen entdeckt und die Stromverbindung in der Werkstatt wieder repariert worden war, sollen Kabel wenig später erneut gekappt und geklaut worden sein. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Auf dem Papier sind die Kabel vermutlich abgeschrieben. Muss man aber – wie jetzt beauftragt – neue Kabel für die Freiluftkonzerte und die Veranstaltungen im Haus beschaffen, koste das viel Geld, klagt Flieger.

Fünfstelliger Schaden

Sie sei gegenwärtig dabei Geld, dafür in Investhaushalt des BT umzuschichten. Flieger: „Für mich ist das eine Katastrophe. Das ist, als wenn Zuhause eingebrochen würde. Das Gefühl der Sicherheit ist weg.“ Als Tatzeitraum ist in der Anzeige die Zeit zwischen Ende Mai und Mitte Juni angegeben.

Wie kommt man in das angeblich vom Wachschutz gesicherte Haus und wer kennt sich so genau aus, dass der ungesehen die schwere, sperrige Beute aus dem Theater schleppen kann? Darauf wissen weder Flieger noch die Polizei bisher eine Antwort. Sicher ist, dass ein Zugang vom Hof in die Katakomben häufig unbewacht offensteht und dort Angestellte ein- und ausgehen.

Neues Sicherheitskonzept

In der Folge der unaufgeklärten Diebstähle will Flieger jetzt ein neues Bewachungskonzept für das Haus erarbeiten lassen. Ins Detail will sie noch nicht gehen, sagt aber, dass man „die Außenhülle des Theaters gesondert sichern wird.“ Neben den dann künftig wohl sichereren Türen dürfte dann vermutlich auch Überwachungstechnik zum Einsatz kommen.

Beim nächsten Mal könnte es ja auch der Bechstein-Flügels des Hauses oder eine hunderttausend Euro teure Geige eines Musikers sein, die den Langfingern zum Opfer fällt. Ein Problem könnte sein, dass das riesige Haus mit vier Bühnen und fünf Eingängen häufig verwaist ist und der Diebstahl deshalb auch nicht früher aufgefallen ist.

Von Benno Rougk