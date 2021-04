Dreister Diebstahl: Zwei Frauen räumen Bücherbox in Radewege aus – ihre Ausrede macht sprachlos

Radewege

Krimis sind für Katrin Otto zwar spannend, aber nicht real. Doch an der Bücherzelle in Radewege erlebt die Schulsozialarbeiterin ihren persönlichen Thriller.

Katrin Otto ist entsetzt über den Diebstahl in der Radeweger Bücherzelle. Quelle: Marion von Imhoff

Diebe mit schwarzem BMW

Sie parkt mit Ines Konzack, der Familienkoordinatorin im Amt Beetzsee zur Mittagszeit gegenüber der Bücherbox und ahnt nichts Böses. Doch Sekunden später sieht sie, wie zwei Frauen in einem schwarzen BMW auf der anderen Straßenseite neben der Bushaltestelle Radewege-Dorf am Sandberg/Ecke Schmiedeweg halten.

Das Duo steigt aus dem Wagen, läuft zur Bücherzelle, sieht sich Exemplare an und packt diese ins Auto. Katrin Otto ist geschockt. Sie hält sie es nicht mehr aus und stellt die Täter zur Rede.

Dreiste Täter

„Die Diebe haben neue Kinderbücher, Krimis und Thriller gestohlen, insgesamt um die 25 bis 30 Exemplare. Der materielle Schaden liegt vielleicht bei 200 Euro, doch moralisch ist das unverantwortlich. Ich bin fassungslos, mit welcher Dreistigkeit die Täter vorgegangen sind“, sagt Katrin Otto.

Als sie die Diebe anspricht, hören diese nicht auf. „Eine Frau stand weiter in der Zelle, die andere hielt die Tür mit dem Fuß auf. Sie hatten kein schlechtes Gewissen und sortierten direkt weiter“, sagt Katrin Otto.

Kriminelle begründen ihr Verhalten

Erst nach mehreren Ermahnungen stoppen die Diebe kurz und begründen ihr Verhalten. „Eine Frau behauptete, dass sie die Bücherbox in Radewege aufsucht, um ihre eigene Zelle in Spandau mit guten Büchern zu befüllen. Und das mache sie, weil es eben alle so machen, sagte mir die andere Frau“, kommentiert Katrin Otto.

Sie ist von der Tat so überrascht, dass sie die Diebe nicht an ihrer Flucht aus Radewege hindert. Katrin Otto notiert sich aber das Potsdamer Kennzeichen der Täter und informiert anschließend Revierpolizistin Jana Birnbaum. Die Ermittlungen dauern an.

Ausflugsziel von Kindern

Die Bücherzelle steht seit Ende Januar 2020 in Radewege. Kita- und Schulkinder besuchen die Box mehrmals im Monat und freuen sich auf neue Literatur. „Ich bin enttäuscht, dass es Menschen gibt, die sich nur bereichern wollen und das Gemeinwohl schädigen. Einige Kinder werden traurig sein. Das ist schlimm“, sagt die Schulsozialarbeiterin vom Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark.

Schüler haben Ende Januar 2020 die Eröffnung der ersten Bücherzelle im Amt Beetzsee erlebt. Quelle: André Großmann

Mehrmals im Monat hat sie die Zelle mit neuen Büchern befüllt. Seit Anfang April bemerkt sie, dass immer mehr Exemplare fehlen. „Ich hoffe, dass jeder aus dem Amt Beetzsee nur eine kleine Menge mitnimmt und nicht gleich mehr als fünf Bücher. Jeder in unserem Amt hat das Recht zu lesen“, sagt sie der MAZ.

Nicht der erste Diebstahl

Die Tat ist nicht der erste Diebstahl an der Bücherbox im Ortskern von Radewege. Ende Juni 2020 hat ein Unbekannter die kleine Leihbücherei im Ortskern geplündert. Er nahm sich gute Bücher und hinterließ Schundliteratur.

Auch damals meldete Katrin Otto den Fall und erlebte eine Welle der Solidarität. Sie vermutete, dass es sich beim Täter um einen professionellen Buchhändler handelt, der seine Ware auf Flohmärkten anbietet.

Die Schulsozialarbeiterin befürchtet jetzt, dass Diebe gezielt Bücherboxen aufsuchen, um Exemplare online zu verkaufen. Die Täterinnen gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. „Bei einer Gegenüberstellung würde ich sie definitiv erkennen“, sagt Katrin Otto.

