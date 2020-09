Dreister Fahrraddieb aufgeflogen

Brandenburg/H

Am Freitag meldete sich der Eigentümer eines Fahrrades in der Polizeiinspektion Brandenburg, weil er sein wenige Tage vorher gestohlenes Fahrrad zweifelsfrei bei ebay - Kleinanzeigen wiedererkannt hatte. Weiterhin erklärte der 33-jährige Mann, dass er bereits mit dem vermeintlichen Verkäufer in Kontakt stehe und man sich bereits zu um 12 Uhr verredete habe.

Bei dem Treffen mit dem fingierten Kaufinteresse wurde der Geschädigte durch mehrere Polizeibeamte begleitet. Letztlich konnte der Verkäufer mit dem besagten Fahrrad gestellt und namentlich bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 41-jährigen Brandenburger, der bereits polizeilich wegen Diebstahls bekannt war. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Hehlerei erstattet. Dem 33-Jährigen wurde sein Fahrrad zurückgegeben.

Von MAZ