Dreister Trickdiebstahl in Schmerzke

Brandenburg/H

Opfer eines Trickdiebstahls ist die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Belziger Chaussee in Schmerzke am Freitag geworden, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Zwei unbekannte Täter verwickelten die Mitarbeiterin um 15:25 Uhr in ein Kundengespräch abseits des Kassenbereichs. Währenddessen entwendete eine weitere Person das Bargeld aus der Kasse.

Im Anschluss verließen die Täter das Geschäft nacheinander und fuhren mit zwei Pkw Mercedes mit Berliner Kennzeichen in Richtung Autobahn A2 davon. Die Geschädigte beschreibt die Täter als wahrscheinlich ausländische, dunkelhaarige Männer zwischen 30 und 35 Jahren von etwa 1,60 bis 1,70 Metern Größe . Die Kriminalpolizei ermittelt zum Bandendiebstahl.

Von MAZ