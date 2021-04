Dritte Loriotbank wieder da: Sie steht auf dem Packhof in Brandenburg

Brandenburg/H

Lächelt er? Oder ist es doch ein Schmunzeln? Egal, denn freundlich ist der hölzerne Herr auf jeden Fall. Gleich zwei Leute können links neben ihm Platz nehmen – auf der Loriotbank, die jetzt auf dem Packhof-Gelände aufgebaut worden ist.

Ein fester Untergrund, mit Steinen gepflastert, trägt das hölzerner Kunsthandwerk. Neu ist es allerdings nicht. Im Jahre 2005 schufen Beschäftigte in der Holzwerkstatt der BAS Brandenburg drei solcher Sitzmöbel. „Beschäftigung und Qualifizierung jugendlicher Arbeitsloser“ hieß das Projekt.

Beschäftige der BAS Brandenburg haben diese Bank gebaut. Quelle: Heiko Hesse

Eine Bank kam an die Regattastrecke, eine weitere erfreut Brandenburger und Touristen vor der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt. Die dritte zierte zeitweilig das Salzhofufer. Neben den Waldmöpsen, dem Loriot-Stein auf dem Johanniskirchplatz und der Loriot-Ausstellung in der Gotthardtkirche erinnern diese Bänke an Bernhard-Victor von Bülow (1923-2011), den großen Sohn Brandenburgs.

Künstler Wilfried Schwarz lieferte die Entwürfe

Die Idee, die Stadt mit Bänken mit Figuren von Loriot zu schmücken, gab es schon länger. In Vorbereitung auf die Ruder-Junioren-Weltmeisterschaft, die Anfang August 2005 an der Regattastrecke stattfand, wurde sie in die Tat umgesetzt – deshalb wurde eine Bank kurz vor der WM dort platziert. Der Künstler Wilfried Schwarz lieferte die Entwürfe, nach fünf von Vicco von Bülow alias Loriot freigegebenen Motiven, berichtete die MAZ damals.

Im Zuge des umfangreichen Umbaus des Salzhofufers vor einigen Jahren wurde die Loriot-Bank demontiert und eingelagert. Nun ist sie wieder da, nur ein paar Meter weiter Flussaufwärts. Damals wie heute kann man nun mit Knolli ins Ruhe auf die Havel schauen.

Mein linker Platz ist leer: Verweilen mit Blick auf die Havel. Quelle: Heiko Hesse

Von Heiko Hesse