Dritter Ausstand: Asklepios-Beschäftigte in Brandenburg an der Havel streiken für mehr Geld und weniger Arbeitszeit

Brandenburg/H

Zum dritten Mal hat die Gewerkschaft Verdi rund 1450 Beschäftigten der Asklepios-Kliniken in Brandenburg, Teupitz und Lübben zum Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung aufgerufen. Er läuft an diesem Donnerstag elf Stunden lang von 6 bis 17.30 Uhr.

In der Mittagszeit haben sich gut 100 Beschäftigte, Gewerkschafter und Gäste vor dem Werktor der Brandenburger Psychiatrie auf dem Görden versammelt, erhebliche Verbesserungen bei Bezahlung und Arbeitszeit zu erreichen.

Den Verdi-Angaben zufolge haben Gewerkschaft und Asklepios-Geschäftsführung in der vierten Verhandlungsrunde am 2. Juni erneut keine Einigung erzielt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar sei die Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1200 Euro inzwischen verabredet. Die Tariferhöhungen ab 1. April 2022 und in den Folgemonaten und der Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit bleiben aber weiterhin strittig. Gewisse Bewegung sei beim Thema Arbeitszeit festzustellen.

Die Verdi-Tarifkommission hat das Angebot der Arbeitgeberseite vom 2. Juni abgelehnt. Die Begründung: Der Abstand zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) würde damit noch vergrößert, daher sei das Angebot unzureichend.

Vergleich mit Hamburg

Seit April 2021 verdient eine bei den Asklepios-Fachkliniken Brandenburg angestellte Pflegefachkraft auf einer psychiatrischen Station in Wechselschichtarbeit bis zu 480 Euro brutto monatlich weniger als eine Pflegefachkraft, die bei Asklepios in Hamburg die gleiche Arbeit erledigt, aber nach dem TVöD beschäftigt ist. So rechnen es jedenfalls die Gewerkschafter vor und rügen, dass die Bezahlung in Brandenburg mehr als zehn Prozent unter den marktüblichen Bedingungen liege.

Mit dem Tarifangebot der Arbeitgeberseite sollte sich das Entgelt erst ab 1. April 2022 um 1,5 Prozent erhöhen. Eine weitere Erhöhung um zwei Prozent sollte ab November 2022 folgen. Der Abstand zum TVöD wäre aber ab November 2022 mit monatlich bis zu 333 Euro trotzdem größer als im Februar 2021.

Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz spricht die Möglichkeit eines Erzwingungsstreiks an. Quelle: Rüdiger Böhme

Die rund 14500 Beschäftigten bei den Asklepios-Kliniken in Hamburg arbeiten außerdem wöchentlich 1,5 Stunden weniger und erhalten für Wechselschichtarbeit bis zu drei Tage mehr Urlaub als ihre Brandenburger Kolleginnen und Kollegen, argumentiert die Arbeitnehmervertretung.

Eine Pflegefachkraft in Wechselschichtarbeit in der Psychiatrie müsse bei den Asklepios-Fachkliniken im Land Brandenburg 90 Stunden oder umgerechnet elf Arbeitstage im Jahr mehr arbeiten als bei Asklepios in Hamburg – bei monatlich bis zu 13 Prozent weniger Entgelt.

„Die Beschäftigten arbeiten länger und verdienen deutlich schlechter“, versichert Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke.

Ein Ziel ist die 38,5-Stunden-Woche

Die ver.di-Tarifkommission fordert für Pflegekräfte neben der Erhöhung der Tabellenentgelte eine monatliche Pflegezulage von 70 Euro, für Wechselschichtarbeit zusätzlich 155 Euro, für die Arbeit auf der Intensivstation 100 Euro sowie mehr Zusatzurlaub für die Wechselschichtarbeit.

Die Arbeitszeit soll an den TVöD angeglichen und in drei Jahresschritten um eine halbe Stunde bei vollem Lohnausgleich reduziert werden. Ab 2025 soll die 38,5-Stunden-Woche erreicht sein.

Das Angebot der Geschäftsführung

Die Arbeitgeberseite zeigt nach drei Verhandlungsrunden und vier Angeboten wenig Sympathie für die Warnstreiks und das Vorgehen der Gewerkschaft. Sie beurteilt das eigene Angebot deutlich günstiger als Verdi und betont dabei, dass Asklepios den Brandenburger Beschäftigten im Gesamtpaket bis zu 16 Prozent mehr Gehalt biet.

Die Asklepios-Geschäftsführung bietet außer den Coronaprämien eine dreistufige Erhöhung der Tabellenentgelte über einen Zeitraum von 33 Monaten an. Damit steige das Gehalt während der Gesamtlaufzeit um 4,1 Prozent. Hinzu kämen monatliche Pflege-, Wechselschicht und Intensivzulagen in Höhe von zusammen 290 Euro.

Kein Verständnis für Verdi

Das Krankenhausmanagement bietet außerdem ab Juli 2022 eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 39,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich an.

„Wir haben keinerlei Verständnis, warum auf dieser Basis keine Einigung erzielbar war“, schreiben die Geschäftsführerinnen Daniela Wolarz-Weigel und Janina Pietschmann an die Beschäftigten.

An diesem Donnerstag sprach Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz vor dem Kliniktor von der Möglichkeit einer Urabstimmung und eines unbefristeten Erzwingungsstreiks im Falle einer mindestens 75-prozentigen Zustimmung. Zunächst habe Verdi aber den 22. Juni als nächsten Verhandlungstermin geplant. Die Verhandlungspartner hätten ihn aber noch nicht bestätigt.

Von Jürgen Lauterbach