Dritter Versuch: Höchste Zeit für den neuen Plane-Düker

Aller guten Dinge sind drei: Nun soll alles gut werden beim Einziehen eines 500 Meter langen Trinkwasser-Hauptversorgungsrohrs unter der Plane nahe des Buhnenhauses. Zwei Versuche waren bereits im Herbst 2019 gescheitert.

Zwei Rohrbrüche in vier Monaten

Der Rohrabschnitt ist für den Versorger Brawag unheimlich wichtig – er ist Teil der Hauptverbindung zwischen dem Wasserwerk Mahlenzien und dem Hochbehälter auf dem Marienberg. Im vorigen Oktober war die alte Stahlleitung aus dem Jahr 1967 direkt am Plane-Ufer gebrochen und hatte die Reparaturfirmen sechs Tage lang in Atem gehalten, bevor das Rohr wieder dicht war. Die Stadt wurde derweil über diverse Bypässe versorgt, die aber nicht als Dauerlösung taugen.

Rohrschelle war zum Glück vorhanden

Vor zwei Wochen nun ein weiterer Rohrbruch zwischen Brandenburger Niederhavel und Plane. Zwei Glücksfälle trugen zu einer relativ schnellen und geräuschlosen Reparatur bei: Die Schadstelle war nur wenige Meter von der Straße entfernt, es mussten lediglich ein paar Betonplatten verlegt werden, um eine Standfläche für den Bagger zu schaffen. Zudem hatte die Brawag noch eine Reserve-Rohrschelle mit 800 Millimetern Durchmesser im Lager.

Teilstück ist fertig montiert

Diesmal muss eds klappen, mehr Pannen wird sich die Brawag nicht leisten können. Das alte Hauptversorgungs-Wasserrohr gibt langsam seinen Geist auf, Ersatz muss nun endlich in den Boden.

Ralf Sternsdorf ist der Projektleiter bei der BRAWAG. Quelle: Rüdiger Böhme

Dennoch, höchste Eisenbahn. Nun ist alles vorbereitet: Die 460 Meter lange Rohrleitung liegt bereits komplett verschweißt am Stück auf einer Fahrbahnhälfte des Schmöllner Wegs bereit. „Alle Schweißnähte sind bereits überprüft, es gab eine Dichtigkeitsprobe mit Druck, zudem wurde das Rohr mit einer Chlorlösung schon keimfrei gemacht“, sagt Brawag-Projektleiter Ralf Sternsdorf.

Pilotbohrer ist unterwegs

Zurzeit läuft die so genannte Pilotbohrung – dabei wird im Boden der Kanal geschaffen, durch den später das Rohr verläuft. Hinter dem Bohrkopf mit den Fräsen sitzt ein leicht gebogenes Teil, das voller Sensoren sitzt, welche unablässig Ort und Lage des Bohrkopfs an die Oberfläche mittels Kabel im Inneren des Bohrgestänges melden. Alle fünf Meter ist Stopp, dann wird ein neues Gestänge-Teil angesetzt.

Baugrund bereits untersucht

Susann Böttcher ist bei der Brawag die Bereichsleiterin für Trinkwasser. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die gewählte Trasse ist im Sommer 2020 mit sechs Trockenbohrungen und acht Rammsondierungen bis zu 28 Meter tief erkundet worden. Die Bodenproben wurden in einem bodenmechanischen Labor untersucht und somit die für die Trassenwahl erforderlichen Bodenkennwerte ermittelt“, sagt Susann Böttcher, die das komplette Trinkwasserressort bei der Brawag verantwortet.

Bohrkanal in der Raumkurve

Projektingenieur Eric Lord ist der verantwortliche Planer. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Bohrkanal verläuft nicht geradlinig, sondern beschreibt eine Raumkurve er geht bis auf 25 Meter Tiefe unter der Plane hinab, um auf der anderen Seite sanft wieder anzusteigen, gleichzeitig wird er seitlich verschwenkt. Gesteuert wird über das Anstellen des leicht gebogenen Vorderteils in die jeweils gewünschte Richtung, erläutert Projektingenieur Eric Lord vom renommierten Planungsbüro De la Motte & Partner aus Hamburg. Die Brawag will diesmal nichts dem Zufall überlassen. Für die Sensorauswertung wurde die Firma Brownline aus den Niederlanden geholt.

Nur hydraulisches Bohren möglich

Das Bohren übernimmt wie bei den ersten beiden Versuchen die Firma Bohrtec Teubner Wittenberg GmbH, sie hat noch ihren Vertrag mit dem Versorger zu erfüllen. Wiederum gewählt wurde das Verfahren des hydraulischen Bohrens und nicht das mechanische Bohren, bei dem Tunnel oder Röhren fürs Kanalrohr in der Erde verbaut werden. Ausgeschlossen war von Anfang an einen offene Bauweise, weil die Trasse durch Landschaftsschutz- und FFH-Gebiete führt.

Fast die Hälfte schon geschafft

An diesem Dienstag sind 200 der 460 Meter mit der Pilotbohrung geschafft, am Donnerstag wird der Bohrkopf in der Zielgruppe an der Oberfläche erwartet. Dann kommen nacheinander so genannte Aufweit-Bohrköpfe zum Einsatz, die einen immer größeren Durchmesser schaffen. Bei der ersten Rückfahrt wird auch wieder ein Gestänge montiert, damit man die Köpfe immer ziehen kann.

Bentonit hält Kanal offen

Damit der Bohrkanal nicht wieder zusammen fällt, wird flüssiges Bentonit eingebaut, das sind Tonmineralien, die stark quellen und Wasser binden können. Das Bentonit erzeugt den „hydraulischen Gegendruck“ an den Wänden. Das Erdreich besteht aus Torf, Sand, Ton, Mudden und Geschiebemergel.

Einzug in vier Wochen

In vier Wochen gibt es den großen Moment: Dann soll das vorbereitete Trinkwasserrohr am Stück eingezogen werden. Das Bohrgerät entwickelt etwa 80 Tonnen Zugkraft, sagt Lord. „Ich schätze, wir werden vier bis fünf Stunden dafür brauchen.“

1,8 Millionen Euro Kosten

Bis zum Sommer sollen der neue Düker ins Netz eingebunden und die Spuren der Bohrung beseitigt sein. Dann erst kann der Schmöllner Weg saniert werden, das hatte die Stadt im Vorjahr schon vor, musste aber notgedrungen warten. Und die Brawag wird bis dahin für dieses Wasserrohr-Teilstück mehr als 1,8 Millionen Euro ausgegeben haben.

Von André Wirsing