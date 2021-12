Der Angeklagte aus Brandenburg an der Havel hat nach seiner Geburtstagsfeier 2018 ein Problem. Nachbarn zeigten ihn wegen Ruhestörung an. Inzwischen steht er vor Gericht.

Schwerter und Dolche spielen in der Fernseh-Fantasyreihe „Game of Thrones“ eine Rolle. Der Angeklagte in Brandenburg an der Havel erklärt vor Gericht, er habe einen Dolch in seiner Wohnung gehabt, weil er Fan dieser Serie sei. Quelle: Foto: Sky