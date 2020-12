Brandenburg/H

Die Polizei führte in der Nacht zum Donnerstag in der Wilhelmsdorfer Straße eine Verkehrskontrolle durch, in der der Fahrer eines Audi negativ auffiel. Laut den Schilderungen der Polizei fuhr der 30-Jährige Fahrer auffällig. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Fahrer wurde die weitere Fahrt verweigert und eine Blutprobe angeordnet. Ein Bußgeld muss gezahlt werden.

Von MAZ