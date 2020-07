Brandenburg/H

Eigentlich ist es den Beamten am Donnerstagvormittag in der Klingenbergsiedlung in Brandenburg nur um die Verkehrssicherheit von Fahrrädern gegangen, als sie mehrere Radler stoppten. Bei einem 37 Jahre alten Fahrradfahrer fiel ihnen aber ein Geruch nach Cannabis auf. Darauf angesprochen, übergab der Brandenburger dem Beamten ein Tütchen mit Drogen.

Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZ