Brandenburg/H

Ein 20-Jähriger hat aus seiner Wohnung in der Brandenburger Neustadt am Dienstag um 15 Uhr die Polizei gerufen. Ihn bedrohten Schlangen. Er habe Angst. Zwei Polizisten rückten aus, doch bevor sie bei der Wohnung eintrafen, gab der junge Mann telefonisch Entwarnung. Es sei alles wieder in Ordnung.

Kaum drehten die Beamten um, kam erneut ein Notruf. Dieses Mal gab der junge Mann panisch an, es seien Fremde in seiner Wohnung. Nun rückten zwei Streifenwagen-Besatzungen aus. Zu viert umstellten die Beamten das Haus und rückten vor in die Wohnung. Doch dort trafen sie nur den 20-Jährigen an. Die Erklärung seiner offensichtlich wirren Anrufe fanden die Polizisten im Wohnzimmer. Dort entdeckten sie Amphetamine und Cannabis.

Der Brandenburger berichtete von etwas, was sich unter seiner Bettdecke bewegt habe. Er habe die Decke zusammengeknüllt, ins Bad geworfen und abgeschlossen.

Die Beamten alarmierten wegen des verwirrten Zustandes des Mannes Rettungssanitäter. Diese brachten den 20-Jährigen, der sich freiwillig einem Atemalkohol- und einem Drogenschnelltest unterzog, ins Asklepios-Klinikum. Der Alkoholtest zeigte null Promille an, doch der Drogentest schlug an. Im Krankenhaus räumte der Mann ein, Drogen genommen zu haben. Die Klinik nahm den Brandenburger stationär auf.

Von MAZonline