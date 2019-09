Brandenburg/H

Zwei Heranwachsende haben sich am Mittwoch gegen 18 Uhr in einer Ruine in der Brandenburger Altstadt zurückgezogen. Dort, in der Bergstaße, Ecke Willi-Sänger-Straße, hofften die beiden, in Ruhe Drogen nehmen zu können. Doch ein Zeuge sah sie und alarmierte die Polizei. Die nahm einem der beiden, es handelt sich um 18-Jährigen, die Drogen ab.

Nähere Angaben, um was für Drogen es sich handelte, machte die Polizei nicht. Gegen die beiden Brandenburger ermittelt nun die Kripo wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruches.

Von MAZonline