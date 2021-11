Brandenburg/H

Das hat jeder schon einmal gesehen, wenn Vermesser mit dem so genannten GPS-Stab über ein Grundstück gehen, alle paar Meter stehenbleiben und Koordinaten erfassen. So ist auch Saeed Molaie meist unterwegs. Der Geschäftsführer der Brandenburgischen Gesellschaft für Geoinformation bgi mbH ist gleichzeitig der Vertrags-Vermessungsdienstleister der Stadtwerke Brandenburg.

Mit dem GPS-Stab in der Innenstadt

„Dabei bin ich häufig in der Innenstadt unterwegs, da muss man die traditionellen Methoden mit GPS-Stab wegen der engen Bebauung anwenden. Jetzt auf freiem Feld können wir etwas Modernes probieren, nämlich mit Hilfe eine Profi-Drohne den gleichen Auftrag in einem Drittel der Zeit zu erledigen.“

Modern gegen traditionell: Mark Kürner mit der Drohne, Saeed Molaie mit dem GPS-Stab. Quelle: Heike Schulze

Fernwärme für Brandenburg an der Havel

Dafür bieten sich die Arbeiten zum Verlegen der neuen Fernwärmetrasse von Premnitz nach Brandenburg an der Havel geradezu an. Jeweils ein Zufluss- und ein Abflussrohr werden über die Strecke von 20 Kilometern in die Erde gelegt, lediglich in einem etwa 1000 Meter langen Abschnitt verläuft die Strecke wegen des kontaminierten Bodens auf Ständern oberirdisch.

Jede Naht wird dokumentiert

„Die Rohre sind jeweils 16 Meter lang, sie werden verschweißt. Die Nähte sind dabei die Schwachpunkte, sie werden einzeln geröntgt und dokumentiert. dabei erhalten sie auch noch Nummern, die als Punkte in einer grafischen Darstellung erscheinen.“ In dem Geografischen Informationssystem GIS werden sie in einem Kartesischen Koordinatensytem dargestellt, dabei stehen die X-, die Y- und die Z-Achse jeweils rechtwinklig zueinander.

Zur Galerie Moderne Technik in der Luft: Die fertig verlegten Fernwärmerohre werde mit Hilfe einer Drohne dokumentiert und vermessen. Dazu werden Videos und spezielle Geodaten erzeugt.

Verstärkung aus Jena

Molaie hat sich dazu Hilfe geholt, „einfach auch, um das Know how kennenzulernen“. Mark Kürner führt die Hommel Vermessungssystem GmbH im thüringischen Jena. Sein Arbeitsgerät ist eine 6,5 Kilogramm schwere Profi-Drohne mit vier Karbonpropellern. Sie steigt auf Arbeitshöhen bis zu 120 Metern und kann mit einer Akkuladung je nach Bedingungen 30 bis 45 Minuten in der Luft bleiben.

GPS und Kamera

Selbstverständlich hat sie auch einen GPS-Sender und eine Kamera. „Für diese Dokumentations-Zwecke hier genügt eine Fünf-Megapixel-Kamera, bei spezielleren Anwendungen können wir auch eine Auflösung von 26 Megapixeln erreichen“, sagt Kürner. Der Drohnenhersteller Microdrones mit seiner Deutschland-Dependance im nordrein-westfälischen Siegen verkauft nicht nur die Fluggeräte, sondern auch die komplette modulare Software – die Anwender können sich die Programme für die Flugplanung wie auch für die komplette Auswertung zusammenstellen.

Dateien schon im Flug erzeugt

Nach dem Aufsteigen kalibriert sich die Drohne selbst, orientiert sich faktisch im Raum, gelangt zum imaginären Startpunkt und fliegt dann die vorgegebene Route. Die Flughöhe wurde in diesem Fall auf 30 Meter festgelegt. Während der Fluges schon erzeugt das gerät so genannte KML-Dateien. Der Begriff kommt aus dem Englischen, bedeutet Keyhole Markup Language. Bekannt wurde es durch die Anwendung in dem Computer-Darstellungsprogramm Google Earth.

Hilfe für die Stadtwerke Brandenburg

Nun wird aber die Fernwärmetrasse nicht bei Google Earth zu sehen sein, weil sie ohnehin fest komplett mit Erde bedeckt ist. Die Stadtwerke brauchen die Dokumentation aus verschiedenen Gründen: Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Verlegens, zum „Wiederfinden“ der Rohre, aber auch für den Ernstfall einer irgendwann auftretenden Leckage. Dann kann man fast auf den Meter genau die Schadstelle orten und schnell zum Reparieren herankommen.

Von André Wirsing