Duell der Feuerwehren: So lief das Rosenaufest in Viesen

Viesen

Für das 180-Seelen-Dorf Viesen ist das Rosenaufest die größte Feier des Jahres und hunderte Gäste kamen. So schickten die Wehren aus Zitz, Rogäsen, Wusterwitz, Bensdorf und Viesen ihren Nachwuchs zum Amtsausscheid der Feuerwehren.

Zur Galerie Das Rosenaufest ist in Viesen die größte Party des Jahres mit hunderten Besuchern. Bei Wettkämpfen treten Wehren aus dem Amt Wusterwitz gegeneinanderan und wollen Pokale gewinnen.

Der Schnellste gewinnt

Die Konkurrenz unter den Floriansjüngern war groß, am Ende siegten die Schnellsten. Die Feuerwehr Viesen belegte mit Kindern, Jugend und Männern gute Plätze. Absoluter Spitzenreiter beim Löschangriff nass waren aber die Mannschaften von der Freiwilligen Feuerwehr Rogäsen.

Bei den Erwachsenen stoppten Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes die Zeit. Das Kommando zum Start gab Torsten Schulze von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wusterwitz. Hauptschiedsrichter war der 81-jährige Horst Weiß von der FF Wusterwitz.

Wettkampfarena auf dem Sportplatz

Der Sportplatz am Dorfeingang verwandelte sich für ein paar Stunden zu einer Wettkampfarena mit Festplatzstimmung. Im Hintergrund begannen die Burgmusikanten aus Ziesar mit dem Lied „Wann fängt dann endlich die Musi an, damit ich richtig schmusen kann“, während die Kinder auf der Hüpfburg tobten.

Die beiden schlesischen Kaltblutwallache Trumpf und Bootsmann kutschierten mit dem Kremser zahlreiche kleine und große Gäste durch die Viesener Felder und Wiesen. Die Menschenmenge war hungrig nach Geselligkeit, nach Bratwurst und Bier.

Amtsdirektor hofft auf mehr Feste

„Ich freue mich, dass die Bürger aus den umliegenden Orten dieses Rosenaufest gut angenommen haben. Langsam kehrt die Normalität in das gesellschaftlich-kulturelle Leben zurück. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr Feste durchführen können“, sagte Amtsdirektor Michael Haase.

Für den Verwaltungschef war es das erste Rosenaufest, das er in seiner Amtszeit erlebt. Er überreichte bei der Siegerehrung den kleinen und großen Kameraden die Medaillen und Pokale. Ein weiterer sportlicher Wettkampf war an diesem Nachmittag der Pokallauf der Viesener Wehr.

Lob für Viesener Frauen

Insgesamt gingen zehn Mannschaften, bei den Alten Herren fünf Mannschaften an den Start. Den Pokallauf gewann am Ende die Rogäsener Frauenmannschaft in 35:90 Sekunden. „Da könnt ihr euch als Männer mal ein Beispiel nehmen“ sagte Ortswehrführer Denny Post zum Erfolg der Frauen.

Bei den Alten Herren belegten die Kameraden aus Wenzlow mit einer Zeit von 27:72 Sekunden den ersten Platz. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen und Mannschaften zu unserem Fest gekommen sind“, sagte Post.

Festliche Tradition

Er war glücklich, dass die Sonne am Tage lachte. Die Freiwilligen Feuerwehr von Viesen gründete sich im Jahr 1927. 2016 begann die Wehr, wieder den Nachwuchs für die eigenen Reihen auszubilden.

Jugendwart Marko Bölkow bildet die Mädchen und Jungen ab zehn Jahren aus. Die Kinderfeuerwehr hat Glenn Grassau unter sich. Das Rosenaufest ist für die Ehrenamtler im Ort eine Tradition. Mit dem Event feierten sie auch ihr 94. Stiftungsfest der Wehr.

Von Silvia Zimmermann